Localización del piso objeto de subasta por parte del Ayuntamiento de Nerja. Ayuntamiento de Nerja

Nerja subasta una antigua oficina en pleno Balcón de Europa por 526.000 euros: puede ser vivienda

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Nerja subasta por un precio de salida de 526.151,86 euros una antigua oficina municipal situada en el Balcón de Europa. El inmueble cuenta con unos 150 metros cuadrados construidos y las ofertas pueden presentarse hasta el próximo 29 de octubre. Aunque su uso principal figura como residencial en el Catastro, la propiedad requiere reformas al carecer actualmente de cocina y baño completo. El Consistorio justifica la venta al no prestar ningún servicio público, buscando reducir gastos de mantenimiento y financiar inversiones locales.

El Ayuntamiento de Nerja ha activado la subasta de un inmueble de su propiedad situado en pleno Paseo Balcón de Europa, uno de los enclaves más reconocibles y cotizados del municipio.

El precio de salida asciende a 526.151,86 euros, sin IVA, y los interesados tienen hasta el próximo 29 de octubre para presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El bien que el Consistorio pretende enajenar se encuentra en la primera planta del conjunto de edificios conocido como Balcón de Europa, con fachada al paseo por el sur y el oeste y esquina con la plaza del Carmen.

Según la documentación municipal, el inmueble está inscrito como una oficina vinculada a la antigua biblioteca, aunque su uso principal figura como residencial en los datos catastrales.

La operación tiene como objetivo obtener ingresos para las arcas municipales.

El Ayuntamiento justifica la venta en que el inmueble ya no cumple ninguna función específica ni está destinado a prestar un servicio público. Además, sostiene que la enajenación permitirá reducir los gastos de mantenimiento y destinar los recursos obtenidos a inversiones públicas locales.

Un inmueble que necesita una reforma

La oficina se encuentra en un edificio construido en 1984. La documentación catastral recoge una superficie construida de alrededor de 150 metros cuadrados, a la que se suman 59 metros cuadrados correspondientes a zonas comunes.

El informe de valoración, por su parte, describe una superficie construida de 209 metros cuadrados y una parcela gráfica de 2.900 metros cuadrados, aunque esta última cifra corresponde a la parcela catastral del conjunto y no debe interpretarse como superficie privativa del inmueble.

La distribución interior incluye un vestíbulo de entrada, un aseo, tres salas o habitaciones independientes y una estancia diáfana que sirve de distribuidor. El inmueble dispone de iluminación y ventilación a través de tres patios privados de la comunidad, además de fachada al Balcón de Europa.

La visita realizada por los servicios técnicos municipales permitió comprobar su estado de conservación y su correspondencia con los datos registrales y catastrales.

El informe advierte de que necesita reformas para recuperar el uso residencial, puesto que hasta ahora ha estado destinado a usos administrativos. En concreto, carece actualmente de baño completo y cocina.

El inmueble no está ocupado ni en uso, según la documentación de la licitación.