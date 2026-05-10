Rescate urgente en Nerja: se precipita un hombre desde el Mirador Bendito a la playa del Carabeo

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre se precipitó accidentalmente desde el Mirador Bendito hasta la playa del Carabeo en Nerja, Málaga. El incidente ocurrió sobre las 17:15 horas y fue alertado por varios testigos al servicio de emergencias 112. Los bomberos rescataron al herido, que cayó desde una altura de unos tres metros y se encontraba en una zona de difícil acceso. La víctima fue trasladada en ambulancia al hospital de la Axarquía tras ser rescatada; no se han divulgado más datos sobre su identidad o estado.

Un hombre ha tenido que ser rescatado por los bomberos tras precipitarse accidentalmente por un mirador en Nerja, provincia de Málaga, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, en un comunicado.

Varios testigos han llamado a la sala, sobre las 17.15 horas, informando de que un hombre que se había caído desde el Mirador Bendito a la playa del Carabeo.

Fue entonces cuando desde el centro coordinador se alertó a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Local.

Una vez en el lugar, los sanitarios han solicitado la intervención de los Bomberos del Consorcio Provincial al encontrarse el herido en una zona de difícil acceso.

Los Bomberos han procedido al rescate de la víctima, que había sufrido una caída de unos tres metros de altura, y lo han porteado hasta la ambulancia, en la que ha sido evacuado al hospital de la Axarquía.

No han trascendido más datos sobre edad o estado del varón accidentado.