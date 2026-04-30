Muere un motorista tras salirse de la vía y chocar contra un árbol en Nerja

Dos efectivos de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias se suben a un helicótero del 061.

Las claves

Las claves Generado con IA Un motorista ha fallecido tras salirse de la vía y colisionar contra un árbol en un carril agrícola de Nerja. El accidente ocurrió sobre las 16:10 horas cerca de los depósitos de la comunidad de regantes de San Isidro, camino del río Chíllar. Efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y la Policía Local acudieron al lugar, donde se confirmó el fallecimiento del motorista. La identidad de la víctima no ha sido precisada y se ha activado el protocolo judicial tras el accidente.

El negro listado de muertos en las carreteras de la provincia de Málaga crece. Un motorista ha fallecido en la tarde de este jueves tras sufrir un accidente de tráfico en la localidad malagueña de Nerja.

Así lo confirman desde el servicio de emergencias 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, que no han podido precisar la identidad de la víctima.

De acuerdo con los datos aportados por este organismo, el siniestro ha tenido lugar sobre las 16.10 horas en un carril agrícola cerca de los depósitos de la comunidad de regantes de San Isidro, en un camino que conduce al río Chíllar.

Un testigo ha informado de que el motorista se había salido de la vía y había chocado con un árbol.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado un helicóptero médico, y de la Policía Local.

Fuentes policiales han confirmado el fallecimiento del motorista en el lugar del accidente, por lo que se ha activado el protocolo judicial.