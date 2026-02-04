La Junta de Andalucía reactiva el proceso para 'privatizar' el acceso al río Chíllar: lleva casi tres años cerrado

Tras casi tres años cerrado, el futuro del río Chíllar vuelve a abrirse. La Junta de Andalucía acaba de poner de nuevo en marcha el procedimiento de competencia mediante el que confía en adjudicar a una empresa privada la explotación del paraje como punto de atracción.

El paso adelante se da después de que fracasase el primer intento impulsado a finales de 2023, cuando la empresa Hermanos Campano solicitó formalmente a la Administración regional la concesión de un espacio natural que no hace mucho era uno de los emplazamientos naturales más visitados de toda la provincia.

De hecho, fue el éxito desmesurado el que llevó al Ayuntamiento de Nerja y a la Junta a clausurar el paraje, aduciendo el riesgo de incendio y de seguridad, y apostar por una vía alternativa de gestión, de la mano de un agente privado.

La idea, grosso modo, es repetir lo que ocurre con el Caminito del Rey.

Tras rechazar tres propuestas empresariales que en origen optaron a hacerse con la concesión del Chíllar, la Delegación de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga abre, nuevamente, un periodo de competencia de proyectos para decidir cómo se gestionarán las actividades turísticas con acceso controlado sobre el cauce.

La resolución del departamento autonómico tiene fecha del pasado 27 de enero, si bien ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este martes 3 de febrero.

La iniciativa parte de una solicitud presentada por la firma Iniciativas Turísticas Ardales, S.L.U., vinculada a Hermanos Campano, que ha pedido autorización para ocupar el cauce con fines turísticos y un sistema de acceso controlado.

Con esta demanda sobre la mesa, la Administración regional abre un plazo de un mes, contado desde este miércoles, para que el promotor presente su proyecto técnico definitivo y, al mismo tiempo, para que cualquier otra empresa, entidad o interesado pueda registrar propuestas alternativas con el mismo objeto o incluso incompatibles con la primera.

Los proyectos deberán presentarse precintados, firmados por técnico competente, en papel y soporte electrónico, e ir acompañados de la documentación exigida por el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

​La documentación podrá registrarse por vía electrónica a través del Registro Electrónico General de la Junta o en cualquier registro administrativo admitido por la Ley 39/2015, incluida la propia Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Una vez concluido el plazo, la Delegación Territorial abrirá los sobres a las 12:00 horas del séptimo día hábil siguiente en un acto al que podrán asistir los interesados.

​Si bien habrá que esperar a conocer los detalles de la propuesta inicial, sí se puede recordar que en su primer intento, Hermanos Campano planteó un sistema de venta de entradas y un control de acceso y recorrido, estableciendo puntos de control con personal especializado, permitiendo una actividad controlada, con capacidad de respuesta en casos de emergencia.

A esto sumó la regulación y control de una zona de aparcamiento autorizada, con zona de bajada de pasajeros para autobuses.

En cuanto al pago a realizar por los visitantes, que quedaban limitados a unos 500 diarios, se estimó un precio de entre 6 y 12 euros, incluyendo un seguro. El horario de entrada era de lunes a domingo de 9:00 h a 16:00 h, comenzando el repliegue y desalojo de los clientes a las 18:00 h a fin de que las instalaciones se encuentren cerradas a las 20:00h.