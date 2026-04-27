Mijas repartirá más de 600 kilos de espetos de sardinas en su gran fiesta popular el 1 de mayo

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Mijas repartirá más de 600 kilos de espetos de sardinas en la tradicional Sardinada del Día del Trabajador. El evento se celebrará el 1 de mayo, a partir de las 12:00 horas, en la playa y la plaza del Torreón de La Cala de Mijas. Espeteros locales prepararán las sardinas en la arena y la Asociación de Vecinos del Puerto de los Gatos gestionará la barra de consumiciones. La jornada contará con música en directo desde las 15:30 horas, con actuaciones de los grupos Los Zayas y Kalima.

El Ayuntamiento de Mijas espetará más de 600 kilos de sardinas coincidiendo con la tradicional Sardinada del Día del Trabajador, que se celebrará en la playa y la plaza del Torreón de La Cala de Mijas.

El evento, ya consolidado como una de las jornadas más emblemáticas del municipio, tendrá lugar el próximo 1 de mayo, a partir de las 12:00 horas.

Durante la jornada, los espeteros locales se encargarán de preparar el pescado en la arena, frente a la playa del Torreón, recreando las estampas típicas de la sardinada.

Junto a la plaza se instalará una gran carpa y una barra gestionada por la Asociación de Vecinos del Puerto de los Gatos, que ofrecerá refrescos y consumiciones.

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, y la concejala de Fiestas, Silvia Marín, han presentado hoy la cita, destacando que la Sardinada es mucho más que gastronomía.

"Es cultura, historia de Mijas e identidad. Es un encuentro para compartir, reencontrarnos y mostrar con orgullo lo mejor de nuestra tierra a quienes nos visitan", ha subrayado la primera edil.

La jornada se completará con música en directo a partir de las 15:30 horas, con las actuaciones de los grupos Los Zayas y Kalima, que acompañarán el ambiente festivo de la plaza y reforzarán la cita como un auténtico día de fiesta vecinal en el corazón de La Cala de Mijas.