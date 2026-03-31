Subastan en Mijas una macrofinca de 20 hectáreas en Calahonda por 6,2 millones tras 15 años de litigio

Las claves nuevo Generado con IA El Juzgado de Marbella subasta una finca rústica de más de 20 hectáreas en Calahonda, Mijas, tasada en 6,2 millones de euros. La propiedad, embargada a la empresa Samaura, está afectada por una orden de demolición sobre la edificación existente por disciplina urbanística municipal. La subasta es consecuencia de una deuda superior a 700.000 euros, tras un litigio iniciado en 2010 y varias cesiones de crédito entre acreedores. La finca, de más de 200.000 metros cuadrados, no es considerada vivienda habitual y su situación posesoria actual es desconocida.

El Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Marbella ha acordado la subasta de una finca rústica de más de 20 hectáreas en el paraje de Calahonda, en el término municipal de Mijas, tasada en 6.254.510,99 euros y embargada a la mercantil Samaura.

La puja pone el punto y seguido a un procedimiento de ejecución de títulos no judiciales que se arrastra desde 2010 por una deuda superior a 700.000 euros. Se da la circunstancia de que sobre la finca pesa además una orden de demolición de la edificación existente dictada por el negociado de disciplina urbanística del Ayuntamiento.

​Se trata de un suelo rústico situado en el término de Mijas, en el paraje Calahonda, en la zona conocida como Arroyo de la Cala y Rosa o Roza del Acebuche.

​El decreto judicial, emitido por la Sección Civil TI Marbella, 2, describe una superficie que supera los 200.000 metros cuadrados continuos de terreno. El juzgado hace constar, además, que la finca no tiene la consideración de vivienda habitual y que, según las manifestaciones de la parte ejecutante, no se conoce la situación posesoria actual.

Más allá de la ficha registral, el elemento que añade complejidad urbanística a esta subasta es la existencia de una orden de demolición sobre la edificación existente en la finca.

El decreto incorpora de forma expresa un apartado específico de "situación urbanística de la edificación existente" en el que señala que "por el negociado de disciplina urbanística del Ayuntamiento existe orden de demolición".

​La resolución no entra a detallar si la orden de derribo afecta a toda la construcción o a partes concretas, ni si el expediente es firme o se encuentra recurrido, pero sí deja constancia oficial de que el inmueble arrastra un procedimiento sancionador en materia urbanística.

El origen de la subasta está en una demanda de ejecución de título no judicial presentada el 5 de enero de 2010 por varios particulares contra Samaura. La reclamación ascendía a 541.465,05 euros de principal, más otros 155.839,51 euros presupuestados para intereses y costas, sin perjuicio de su posterior liquidación, lo que sitúa la deuda en más de 700.000 euros.​

Para garantizar el cobro, el juzgado acordó el embargo de la finca y recabó del Registro de la Propiedad nº 2 de Mijas la correspondiente certificación de dominio y cargas, que figura unida a las actuaciones.

Durante años, el procedimiento se ha mantenido abierto hasta que, en febrero de 2023, se acordó la sucesión procesal por cesión del crédito, pasando la condición de ejecutantes a Nicasio G. C. y Enrique G. D., tras escritura de cesión formalizada en diciembre de 2023 ante notario de Marbella.

​Solo una vez consolidada esa sucesión y practicada la valoración del inmueble, el 14 de abril de 2025, conforme al artículo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se fijó un valor de 6.254.510,99 euros que sirve ahora como tipo de subasta.

A instancias de los acreedores, y transcurrido el plazo legal de veinte días desde los requerimientos de pago y notificaciones, el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Marbella ha dictado el decreto de 21 de julio de 2025 que convoca la subasta electrónica de la finca como vía para hacer efectivo el crédito.