Así será el mantenimiento del Gran Parque de la Costa del Sol: 1,3 millones, robot para el lago y nueva megafonía

Imagen de una de las zonas infantiles del Gran Parque de la Costa del Sol.

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Mijas ha adjudicado a CLECE el mantenimiento del Gran Parque de Mijas por 1,3 millones de euros hasta 2028, con posibilidad de prórroga hasta 2030. El contrato incluye la limpieza y conservación de fuentes, lagos, splashpark y todas las infraestructuras técnicas y de servicios del parque. Entre las mejoras destacan un robot para limpiar el fondo del lago, un nuevo sistema de megafonía y cuartos prefabricados para almacenaje de herramientas. CLECE deberá presentar un plan de gestión de residuos, priorizando la reutilización, y garantizar el tráfico en calles adyacentes durante los trabajos de conservación.

El Ayuntamiento de Mijas ha adjudicado a la empresa CLECE el contrato de conservación de las instalaciones del Gran Parque de Mijas por 1,3 millones de euros, un paso clave para garantizar el mantenimiento del mayor parque urbano de Andalucía, con 270.000 metros cuadrados de superficie.

El acuerdo, ya formalizado, estará vigente hasta 2028 e incluye la posibilidad de prorrogarse hasta en dos ocasiones, lo que alargaría su duración hasta 2030.

Según ha informado la delegación de Infraestructuras, CLECE se encargará del mantenimiento integral de las instalaciones técnicas y de servicio del recinto. Esto abarca las salas técnicas, la limpieza y conservación de fuentes y lagos, el splashpark, así como las redes de abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones y alumbrado público del parque. El objetivo es asegurar un funcionamiento óptimo de todas las infraestructuras de este gran pulmón verde.

La oferta de la adjudicataria incorpora, además, tres mejoras que el Consistorio ha valorado especialmente.

La primera es la dotación de un robot específico para la limpieza del fondo del lago, diseñado para grandes superficies, inalámbrico y con capacidad para actuar sobre 1.200 metros cuadrados por cada carga de batería, lo que permitirá un mantenimiento más eficiente y continuo de la lámina de agua.

La segunda es la instalación y puesta en marcha de un sistema de megafonía en el recinto, pensado para reforzar la seguridad y mejorar la información y comunicación con los usuarios del Gran Parque.

La tercera mejora consiste en la instalación y mantenimiento de cuartos prefabricados destinados al almacenaje de herramientas y maquinaria, con una superficie mínima total de 30 metros cuadrados, que podrán distribuirse en una o varias unidades. Estos módulos facilitarán la organización del material de trabajo y permitirán una respuesta más rápida ante cualquier incidencia de mantenimiento.

El contrato fija también obligaciones estrictas en materia ambiental. CLECE deberá presentar un plan de gestión de residuos en el que se detalle el destino previsto de todos los residuos generados durante la prestación del servicio. Será obligatorio separar residuos orgánicos e inorgánicos y se dará prioridad a la reutilización, por ejemplo mediante el triturado de restos de poda para su uso como compost o material de acolchado y abonado orgánico en las zonas verdes del parque.

Asimismo, la empresa asumirá la disposición y el coste de todas las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento del tráfico rodado y peatonal en las calles que rodean el Gran Parque cuando las labores de conservación interfieran en la vía pública. Esto incluye la coordinación con la Policía Local, la colocación de señalización provisional vertical y horizontal, la contratación de señalistas y la difusión de cartelería o avisos a la ciudadanía durante la ejecución de los trabajos.