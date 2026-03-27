Importante operativo en Mijas dentro de una investigación por narcotráfico y blanqueo internacional

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. Guardia Civil

Las claves nuevo Generado con IA La Guardia Civil desarrolla un operativo en la localidad malagueña de Mijas por delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales. La investigación tiene alcance internacional y está coordinada por Europol en varios países. En Mijas se están realizando registros en varios chalés y se prevén detenciones en el marco de la operación.

La Guardia Civil está desarrollando este viernes un operativo en la localidad malagueña de Mijas dentro de una investigación llevada a cabo en varios países en relación con delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales.

En el caso de España, la investigación se centra en Málaga, pero las fuentes insisten que se trata de un operativo "más amplio", coordinado por la Europol en distintos países.

Esta operación se concreta por el momento en varias zonas de dicha localidad mijeña, en la que se están llevando a cabo registros en inmuebles, la mayor parte de ellos chalés, y se prevén, además, la práctica de detenciones.

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