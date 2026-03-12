Detienen a un hombre en Mijas tras desmantelar un punto de venta de drogas en Riviera del Sol
En concreto, los agentes intervinieron dos bolsas de marihuana con un peso de 489 y 681 gramos, una bolsa con resina de hachís de 865 gramos y 164 cigarrillos de marihuana preparados para su venta.
La Policía Local de Mijas detuvo a un hombre tras desmantelar un punto de venta de drogas en el Centro Comercial Las Terrazas, en Riviera del Sol.
El arresto se produjo durante un dispositivo de vigilancia preventiva, al detectar movimientos sospechosos de varias personas entrando y saliendo del local.
Durante la inspección del establecimiento se incautaron marihuana, hachís, cigarrillos preparados para la venta, material de distribución y más de 3.400 euros en efectivo.
El concejal de la Policía Local destacó la importancia de estas actuaciones preventivas para reforzar la seguridad en el municipio.