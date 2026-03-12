Detienen a un hombre en Mijas tras desmantelar un punto de venta de drogas en Riviera del Sol

La Policía Local de Mijas ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública tras una intervención llevada a cabo en un establecimiento del Centro Comercial Las Terrazas, en Riviera del Sol.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, la actuación se produjo durante un dispositivo de vigilancia preventiva en la zona. Los agentes observaron movimientos sospechosos de varias personas que entraban y salían con frecuencia de un local del citado centro comercial.

En ese momento, interceptaron a uno de los individuos que acababa de abandonar el establecimiento y comprobaron que llevaba una bolsa termosellada con marihuana que, según explicó, acababa de comprar en el interior.

Ante estos indicios, los policías realizaron una inspección del local e identificaron al responsable del establecimiento. Durante el registro localizaron distintas cantidades de marihuana y hachís, además de material destinado a la preparación y distribución de estas sustancias.

En concreto, los agentes intervinieron dos bolsas de marihuana con un peso de 489 y 681 gramos, una bolsa con resina de hachís de 865 gramos y 164 cigarrillos de marihuana preparados para su venta.

Asimismo, hallaron 79 botes de cristal, 23 botes de plástico, bolsas con depósitos para cigarrillos de marihuana, sobres termosellados y dos balanzas digitales de precisión. También se incautaron de 3.469,90 euros en efectivo y 225 libras esterlinas.

Las sustancias, el material intervenido y el dinero fueron trasladados al cuartel de la Guardia Civil de Mijas junto con la correspondiente cadena de custodia para continuar con las diligencias.

El concejal responsable de la Policía Local, Juan Carlos Cuevas, ha valorado la actuación y ha destacado que este tipo de intervenciones son fruto del trabajo de vigilancia preventiva que realizan los agentes en distintos puntos del municipio para reforzar la seguridad y atender las preocupaciones de vecinos y comerciantes.