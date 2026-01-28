Mijas estrena una campaña turística que reivindica el municipio como refugio de bienestar y experiencias

Curro Marcos, Ana Mata y Francisco Jerez en la presentación de la campaña.

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, acompañada del concejal de Turismo, Francisco Jerez, ha dado a conocer la nueva campaña de promoción turística del municipio, articulada en torno al eslogan ‘Mijas, donde la vida fluye’.​

La propuesta persigue proyectar Mijas como un destino de sensaciones que invita a desconectar, disfrutar plenamente y vivir nuevas experiencias, más allá de unas simples vacaciones.​

Esta acción estaba prevista para la pasada edición de Fitur, pero el Ayuntamiento suspendió su presencia institucional como gesto de duelo por el accidente ferroviario de Adamuz.​

Mata ha avanzado que la campaña tendrá su estreno oficial en la feria ITB de Berlín, en marzo, aunque desde ahora se convierte en la imagen de referencia del turismo del municipio.​

La nueva línea de comunicación pretende ofrecer un contrapunto a la saturación informativa y al ritmo acelerado que marca la vida cotidiana, posicionando Mijas como un lugar singular frente a otros destinos masificados.​

“Mijas se presenta como un lugar único, alejado de otros destinos turísticos ya de por sí saturados, mostrándose a su vez como un lugar para vivir y sumergirse en nuevas experiencias y no simplemente pasar unas vacaciones. El bienestar y la calidad de vida son las notas predominantes”, ha explicado la alcaldesa.​

Mata ha subrayado que Mijas es un destino “completo”, con propuestas para perfiles muy diferentes, desde el turismo de relajación hasta el deportivo, de golf, de salud, cultural o gastronómico.​

​El concejal de Turismo ha incidido en que es “una declaración de intenciones sobre el modelo turístico que defendemos para Mijas: un turismo de calidad y compatible con la vida del municipio durante todo el año”.​

“Desde el área de Turismo trabajamos para que esta campaña tenga un impacto real en la desestacionalización. Mijas no es un destino de temporada alta: es un destino para disfrutar los doce meses del año, y esta propuesta nos permite segmentar mercados y públicos con mensajes muy concretos”, ha añadido Jerez.​

​Gracias a su sencillez, la campaña se adapta con facilidad a diferentes idiomas, y ya cuenta con una versión en inglés bajo el claim ‘Where life flows’.​