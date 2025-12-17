Paso clave para un nuevo macro resort en la Costa del Sol: hotel de lujo de 154 habitaciones, 350 apartamentos y campo de golf

Uno de los grandes desarrollos urbanísticos e inmobiliarios futuros de la Costa del Sol, bautizado con el nombre de Valle del Golf Resort, en Mijas, da un nuevo paso decisivo tras años de tramitación.

Y lo hace al activarse el trámite de información pública del proyecto de reparcelación del sector S.U.O.-R.15 del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU).

Lejos de ser directamente el Ayuntamiento de la localidad el que pone en marcha este proceso de consulta pública, es la empresa Logarma, propietaria única de los terrenos, la que lo hace.

En concreto, es su representante, José Carlos Escribano, quien presentó el proyecto de reparcelación ante el Ayuntamiento de Mijas el 21 de abril de 2025 para su tramitación y aprobación.

Según consta en el anuncio oficial, recogido en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de este martes 16 de diciembre, han transcurrido tanto el plazo de cuatro meses establecido para la aprobación por silencio administrativo como el de dos meses previsto en el Reglamento General de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), sin que la mercantil haya recibido comunicación municipal alguna en relación con la tramitación del expediente.

Ante esta circunstancia, y tras comunicarlo al Consistorio, la promotora ha procedido a activar directamente el periodo de información pública, que se prolongará durante veinte días hábiles a contar desde el día después de su publicación oficial.

Durante este plazo, el expediente permanecerá a disposición de cualquier interesado en la Sección de Gestión Urbanística del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Mijas, pudiendo presentarse alegaciones en el registro municipal a partir del día siguiente a la publicación del anuncio.

Un proyecto desbloqueado

Este avance administrativo se produce después de que en mayo de 2024 entrara en vigor la innovación del PGOU de Mijas tramitada en los últimos años, un ajuste clave que despejó definitivamente el camino urbanístico para el desarrollo de este gran complejo turístico en plena Costa del Sol.

La innovación permitió reordenar unos terrenos que hasta ahora estaban clasificados como Suelo No Urbanizable Común, y que pasarán a tener la condición de Suelo Urbanizable Ordenado, abriendo la puerta a la implantación de un ambicioso proyecto que combina uso hotelero de alta gama, turismo residencial y equipamientos deportivos.

Previamente, a finales de septiembre de 2023, la Junta de Andalucía emitió la declaración ambiental estratégica favorable, incorporando una serie de condicionantes y medidas correctoras, entre ellas la necesidad de mitigar los impactos ambientales para garantizar el libre tránsito de la nutria y otras especies protegidas.

Hotel de cinco estrellas

La actuación se desarrolla sobre la conocida como Finca de los Ortejones y contempla la creación de un complejo turístico de grandes dimensiones que incluirá un hotel de cinco estrellas, un campo de golf de 18 hoyos y un conjunto de 350 apartamentos turísticos, además de otros equipamientos singulares.

El campo de golf ocupará una superficie de 770.667 metros cuadrados, de los cuales aproximadamente el 40% corresponderá a calles, rough y lagos, mientras que el 60% restante se destinará a áreas reforestadas.

El diseño incorpora edificaciones auxiliares como la Casa Club, una nave de mantenimiento, refugios para jugadores y un área de control o starter. Asimismo, se habilitará un aparcamiento de uso exclusivo con capacidad para 115 plazas.

El hotel de cinco estrellas, con 154 habitaciones, se levantará sobre una parcela de 18.343 metros cuadrados, con una edificabilidad máxima de 20.587 metros y una altura limitada a cuatro plantas (planta baja más tres).

El establecimiento contará con espacios para congresos y eventos, centro de fisioterapia deportiva, instalaciones de salud y belleza y un restaurante de cocina de prestigio internacional.

Por su parte, los apartamentos turísticos, con categoría prevista de tres llaves, se situarán al noroeste del ámbito. La actuación ocupará 72.549 metros cuadrados, con una edificabilidad máxima de 34.825 metros y un total de 350 unidades de alojamiento.

El complejo combinará un edificio principal de tres plantas, con 54 apartamentos y servicios comunes, y una segunda tipología inspirada en un pueblo andaluz, formada por 296 unidades adosadas que se adaptan a la topografía y se organizan en torno a calles y plazas.

Centro ecuestre, escuela de golf y museo

Uno de los elementos más singulares del proyecto es la creación de un centro ecuestre de alto nivel, especializado en el entrenamiento y la competición internacional de doma clásica.

La instalación, con una superficie de 41.415 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de 5.192 metros, tendrá capacidad para 200 caballos y reutilizará el antiguo cortijo de los Ortejones como edificio de recepción.

El complejo se completa con una escuela de golf y tee de prácticas, sobre una parcela de 35.385 metros cuadrados, así como con la implantación de un museo de carruajes antiguos y artículos de guarnicionería.

En materia de dotaciones y espacios públicos, la ordenación reserva 13.414 metros cuadrados (el 5,20% de la superficie total del sector) para equipamientos, y cerca de 53.600 metros cuadrados de zonas verdes, equivalentes al 20,78% del ámbito.

En cuanto a movilidad, se prevén 530 plazas de aparcamiento en viales, además de otras 355 plazas distribuidas en tres áreas de estacionamiento público, a las que se suma una cuarta área vinculada al campo de golf con 100 plazas.

Entre las obras complementarias destaca el ensanche y urbanización de la carretera La Cala–Entrerríos, así como la construcción de cuatro nuevas rotondas para mejorar los accesos y la seguridad vial.

Valle del Golf Resort fue incorporado a principios de 2021 a la Unidad Aceleradora de Proyectos de Interés Estratégico de Andalucía, después de haber sido declarado Proyecto de Interés Turístico de Andalucía el 16 de julio de 2019, una catalogación que permite agilizar y simplificar los procedimientos administrativos necesarios para su ejecución.

Desde la promotora, Logarma S. L., se defiende que la iniciativa supondrá un importante impulso para el sector turístico de Mijas, con especial incidencia en el turismo deportivo vinculado al golf, un segmento considerado estratégico para la Costa del Sol.