Cinco detenidos por el secuestro y asesinato de un hombre en Mijas y el robo de sus criptomonedas

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal implicada en el secuestro y asesinato de un hombre en Mijas, Málaga. El grupo asaltó a una pareja, disparó al hombre y los retuvo varias horas para intentar robarles sus criptomonedas accediendo a sus wallets. La mujer fue liberada, pero el hombre fue hallado muerto en una zona boscosa con signos de violencia y un disparo en la pierna. Cinco personas han sido detenidas en España y otras cuatro imputadas en Dinamarca, dos de ellas ya en prisión por hechos similares.

Agentes de la Policía Nacional ha desarticulado una organización implicada, presuntamente, en el secuestro y asesinato de un hombre en Mijas (Málaga).

El grupo criminal asaltó a una pareja y, tras disparar al hombre, introdujeron a ambos en una vivienda donde permanecieron retenidos durante varias horas, mientras trataban de acceder a sus wallets con el fin de sustraer los critptoactivos.

A medianoche, la mujer fue liberada por los captores, mientras que su pareja permaneció en paradero desconocido hasta que su cadáver fue hallado en una zona boscosa de la localidad de Mijas.

Han sido detenidas cinco personas en España y se ha imputado a otras cuatro, que se encuentran en territorio danés, dos de las cuales permanecen actualmente en prisión por hechos similares. La investigación ha contado con la colaboración de autoridades policiales danesas.

Secuestro y asesinato

La investigación se inició tras la denuncia interpuesta por una mujer en las dependencias policiales de Málaga en la que comunicaba que, cuando se encontraba con su pareja en Mijas, fueron asaltados por un grupo de tres o cuatro personas encapuchadas.

Los asaltantes vestían íntegramente de negro, portaban guantes y ocultaban sus rostros con pasamontañas, portando armas de fuego.

En el transcurso del asalto acorralaron al hombre, disparándole en una pierna cuando trataba de huir para, acto seguido, introducir a ambos en un vehículo y trasladarles hasta el interior de una vivienda, donde permanecieron retenidos durante varias horas mientras los secuestradores trataban de acceder a las wallets de la pareja con el fin de sustraer los critptoactivos.

El cuerpo sin vida de la víctima presentaba evidentes signos de violencia, además del disparo recibido en la pierna.

Los agentes iniciaron una investigación que permitió obtener indicios contundentes de los hechos, así como la identificación de los autores.

Los agentes llevaron a cabo la detención de cinco personas en España y la realización de seis registros domiciliarios en Madrid y Málaga.

Además, se ha imputado a otras cuatro personas, que se encuentran en territorio danés, dos de las cuales permanecen actualmente en prisión por hechos similares a los investigados.

En los registros realizados se localizaron dos armas de fuego cortas (una real y otra simulada), un bastón extensible, un pasamontañas, un pantalón con restos de sangre, así como vestigios biológicos compatibles con la sangre hallada en la vivienda donde las víctimas permanecieron retenidas.

Asimismo, se intervino diversa documentación de interés para la causa, además de múltiples dispositivos electrónicos y móviles.