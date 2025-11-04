Mijas retoma su obra maldita: licita por 5,1 millones la ampliación de la Ciudad Deportiva de Las Lagunas

Infografía del proyecto de ampliación del centro deportivo de Las Lagunas, en Mijas.

El Ayuntamiento de Mijas acaba de poner en marcha la contratación de las obras con las que, por fin, completar la ampliación de la Ciudad Deportiva de Las Lagunas.

Y ello después de que hayan pasado ya seis años desde que se pusieron en marcha los trabajos de ejecución de las edificaciones proyectadas.

Con el objetivo de poner fin a la especie de maldición que pesa sobre esta operación, el Consistorio mijeño, cumpliendo lo que anunció el pasado mes de febrero la alcaldesa, Ana Mata, ha activado la licitación de la obra por 5.130.501,33 euros (IVA incluido). El plazo de desarrollo es de 12 meses.-.

La intervención incluye la finalización de un edificio de usos múltiples, piscina terapéutica y adaptación de accesos. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 25 de noviembre.

Interior de la piscina terapéutica.

Una obra con historia complicada

La Ciudad Deportiva de Las Lagunas se construyó en 1991 y cuenta con campo de fútbol, edificio polideportivo, piscina climatizada, graderíos y zonas exteriores.

El proyecto original de ampliación fue redactado en junio de 2018 por el estudio PLAY Arquitectura SLP. Para el inicio de las obras hubo que esperar hasta mayo de 2019, cuando la adjudicataria, Construcciones Glesa, S. A., se puso manos a la obra. El presupuesto en aquel momento rondaba los 3,46 millones, siendo el plazo de y un plazo de 18 meses.

Tras la rescisión del contrato en 2020 y diversas certificaciones, las obras quedaron paralizadas.

Estado actual de los trabajos.

En 2021 se modificó el proyecto y se adjudicó a una unión temporal de empresas que apenas ejecutó parte de la intervención y renunció al contrato de manera unilateral, A finales de 2024, se habían ejecutado 551.305,91 euros sin finalizar la infraestructura.

Las obras se suspendieron el día 9 de mayo de 2024 porque el contrato acabó y ni la dirección de obra externa ni la empresa solicitaron la ampliación de plazo.

Detalles del proyecto

El volumen del edificio de usos múltiples asciende a 13.161,3 metros cúbicos y el volumen del edificio de piscina terapéutica a 4.973,13 metros cúbicos.