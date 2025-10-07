Mijas completa los contratos para abrir el Gran Parque de la Costa del Sol: 2.900 árboles, lago navegable, anfiteatro...

Mijas completa el puzle de contratos para poner en marcha en plenitud el Gran Parque de la Costa del Sol.

Después de que a mediados del pasado mes de agosto, el Ayuntamiento mijeño diera por concluidas las obras de construcción de esta zona verde, que cuenta con 270.000 metros cuadrados, ahora tiene listos los contratos con las empresas que van a garantizar su conservación y mantenimiento, así como la seguridad del recinto.

Las últimas novedades en este asunto se acaban de conocer tras la adjudicación del último de los tres contratos activados en los últimos meses.

De manera precisa, la empresa finalmente seleccionada para asumir los trabajos de conservación y mantenimiento de la jardinería y riego, limpieza y baldeo de todas las zonas comunes es Acer Proyectos y Obras. Su oferta asciende a 3.667.795,74 euros (IVA incluido).

Diseño del anfiteatro al aire libre.

El lote 2 del procedimiento, que afecta a la conservación y mantenimiento de todas las instalaciones y equipamiento (salas técnicas, mantenimiento y limpieza de fuentes/lagos y splash park, redes de abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones, red eléctrica y alumbrado) ha sido adjudicado a Clece FS, por 1.371.026,28 euros.

Y el tercero de los contratos, correspondiente a la vigilancia, apertura y cierre del parque y de las diferentes zonas acordonadas, corresponde a Clece Seguridad, con un valor de adjudicación de 1.067.309,96 euros (IVA incluido).

Completada esta fase de la intervención, el Consistorio mijeño tiene intención de organizar una jornada de puertas abiertas para que los vecinos conozcan la instalación.

Detalles del parque

Este parque da cabida a más de 2.900 árboles. Uno de los ajustes realizados en estos meses ha sido el cambio de la tipología de la masa de arbolado y de arbustos para reducir el consumo de agua, pasando de un consumo de 1.350 metros cúbicos al mes a unos 350.

Uno de los espacios proyectados en el Gran Parque de la Costa del Sol.

En cuanto a las características de las instalaciones, dispone de pistas deportivas para baloncesto y fútbol 5, un parque canino en la zona sur y un anfiteatro con capacidad para 1.500 personas para realizar actividades culturales y festivas.

También hay cinco zonas de juegos infantiles, un skate park, un splash park y aparatos biosaludables repartidos por el área. Todo ello se completa con un gran lago que es navegable.

El Gran Parque de Mijas se extiende en longitud desde los terrenos del cementerio hasta llegar a la urbanización de Cerros del Águila y en anchura hasta las inmediaciones de la Venta de la Morena, en el área conocida como El Ahogadero.

El presupuesto ha ascendido a 26,6 millones de euros (IVA incluido) y en una segunda fase se mejorarán los accesos con la ejecución de dos puentes sobre el río Fuengirola.