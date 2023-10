El 'carné de mijeño', el nuevo rifirrafe entre PSOE y PP tras la moción de censura en Mijas

Noticias relacionadas El PP le arrebata al PSOE la Alcaldía de Mijas tras presentar una moción de censura junto a Vox y Por Mi Pueblo

El pasado miércoles, 18 de octubre, PP, Vox y Por mi pueblo acordaron una moción de censura en Mijas que, cuando se apruebe el próximo 2 de noviembre, provocará que el socialista Josele González deje la alcaldía y vaya a parar a manos de la popular Ana Carmen Mata.

Hasta aquí, lo habitual en política cuando los resultados electorales han sido muy ajustados. En los comicios del pasado 28 de mayo el PSOE ganó las elecciones con 10 concejales, el PP obtuvo 9, Vox 3, Ciudadanos 2 y Por mi pueblo 1. González fue elegido alcalde con los votos del PSOE, Ciudadanos y el de Juan Carlos Maldonado, que previamente había militado en Ciudadanos y que se presentó por Por mi pueblo. Apenas cuatro meses después, Maldonado ha cambiado de bando y ha apoyado a PP y Vox.

Mijas era la única gran alcaldía, junto con la de Cártama, que le quedaba al PSOE en la provincia y su pérdida ha hecho mucho daño en el seno socialista provincial. Y eso está provocando todo tipo de acusaciones y disputas.

Ana Mata, en el centro de la imagen, será la futura alcaldesa del municipio.

Una de ellas es el carné de mijeño. "Para moverse por Mijas va a necesitar un GPS porque no conoce nuestra ciudad", ha dicho González este viernes en un acto de protesta por la moción celebrado en Mijas arropado por los secretarios generales del PSOE en Andalucía y Málaga, Juan Espadas y Dani Pérez, entre otros miembros del partido.

Rápidamente ha reaccionado Mata en sus redes sociales, destacando que, aunque no ha nacido en Mijas, "vivo en Mijas, he estudiado en Mijas, fui al primer Instituto de Mijas, he trabajado en Mijas, mi familia ha emprendido en Mijas. Y he elegido Mijas". "Según Josele González, la mayoría de los alcaldes que ha tenido nuestra ciudad en democracia no habrían podido serlo, y alrededor de la mitad de nuestros habitantes tendrían menos derechos", ha añadido Mata en alusión a dos aspectos importantes.

El primero es que, efectivamente, la mayoría de los alcaldes que ha tenido Mijas no nacieron en ese municipio y el segundo es que, según el Censo de Población y Vivienda de 2021 publicado por el Instituto Nacional de Estadística, en ese año Mijas contaba con 86.556 ciudadanos, de los cuales 27.137 son extranjeros, el 31%. Y dentro de los nacionales muchos no han nacido en la localidad sino que proceden de otros puntos de Málaga o de España.

Por otra parte, el PP ha denunciado el uso de las redes oficiales del Ayuntamiento de Mijas para criticar la moción de censura el mismo día que se anunció el acuerdo. "El gobierno local lamenta la moción de censura presentada por el PP para poner de alcaldesa a una concejala que desconoce el municipio y no se presentó a las elecciones", publicaron en la cuenta de X del Consistorio.

📍El gobierno local lamenta la moción de censura presentada por el PP para poner de alcaldesa a una concejala que desconoce el municipio y no se presentó a las elecciones



Más información ℹ️ https://t.co/uZqAYI2flg — Ayuntamiento de Mijas (@AytoMijas) October 18, 2023

La guerra está servida y desde aquí al próximo 2 de noviembre habrá nuevos ataques en un ayuntamiento que está acostumbrado a las tensiones y los pactos. González ha metido cizaña este viernes en su acto público hasta dentro del PP, al que ha acusado de ningunear a sus candidatos del 1 al 5 de la lista que se presentó a las elecciones y poner a Mata de alcaldesa, que iba en el número 6.

"Es la moción de la vergüenza y una doble traición: al municipio de Mijas donde no se respeta la voluntad de la sociedad mijeña, y traición del PP de Málaga con sus compañeros del PP de Mijas que han desplazado a los candidatos hasta poner a una paracaidista, la número 6 de la lista como alcaldesa", ha dicho González, quien ha asegurado que volverá a presentarse como candidato del PSOE en las municipales del 2027. Espadas y Pérez han aplaudido cuando lo ha dicho, pero habrá que ver qué pasa dentro de cuatro años y si siguen todos en sus puestos actuales.

Desde Málaga capital, la portavoz del PP, Elisa Pérez de Siles, ha instado a Juan Espadas y Daniel Pérez a que en lugar de concentrarse para "intentar crispar a los mijeños", lo hagan para exigir a Pedro Sánchez las inversiones que no ha hecho en Málaga.

Pérez de Siles ha defendido el acuerdo "democrático" alcanzado para desbancar al PSOE de la Alcaldía. "Queremos evitar que el tercer municipio en población de la provincia siga estancado y paralizado pese a su enorme potencial". "Los mijeños están muy por encima de las ganas de crispar y dividir que tiene el PSOE", ha añadido.

