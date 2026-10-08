Detienen a un joven de 18 años por el asesinato a tiros del cirujano plástico Alexander Aslani en Marbella

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LO ESENCIAL Las claves Un joven de 18 años ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor del homicidio con arma de fuego del cirujano plástico Alexander Aslani. El crimen ocurrió el pasado miércoles en una clínica de Marbella, donde el agresor entró encapuchado y descerrajó cinco tiros en la cabeza a la víctima. Tras el ataque, el sospechoso huyó en una moto de campo con la supuesta ayuda de un cómplice que lo esperaba a bordo de un coche negro. La principal hipótesis de la investigación apunta a la venganza de un paciente por la no devolución del dinero de una intervención quirúrgica o mala praxis.

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 18 años por el asesinato a tiros del cirujano plástico, Alexander Aslani de 57 años, el pasado miércoles.

Así, según ha confirmado la Policía Nacional, el varón ha sido arrestado por ser, presuntamente, el autor de este homicidio con arma de fuego.

Los hechos ocurrieron sobre las 18.00 horas en la clínica estética Cirumed, ubicada en la urbanización Real Panorama de Marbella. Un encapuchado entró en el centro y disparó al cirujano en la cabeza, donde recibió 5 impactos de bala.

El atacante huyó después en una moto de campo. Según las primeras informaciones, un segundo cómplice lo habría estado esperando en un Audi de color negro.

Huyeron por la zona trasera de la clínica, evitando ser captados por las cámaras de la autovía. La clínica está justo al lado de una de las carreteras principales de la Costa del Sol, la A-7.

Hipótesis de la investigación

La Policía Nacional trabaja con una teoría concreta sobre el asesinato de Alexander Aslani, el cirujano plástico de 57 años muerto a tiros este miércoles en su clínica de Marbella.

Uno de los principales móviles del crimen sería la "no devolución" del dinero de una operación de cirugía plástica que un paciente ya había pagado.

La Policía Judicial ha trabajado a contrarreloj analizando la vida laboral y social del afamado facultativo, incluida su faceta sentimental. De esta forma, los agentes han descartado que se trate de un asesinato por encargo motivado por una relación extramatrimonial o por algún vínculo con el narcotráfico o con otros ámbitos delictivos.