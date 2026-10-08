El Colegio de Médicos condena el asesinato del cirujano Aslani en Marbella: "Son hechos de extrema gravedad"

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LO ESENCIAL Las claves El Colegio de Médicos de Málaga condena con firmeza el asesinato a tiros del cirujano plástico Alexander Aslani en su clínica de Marbella. La institución traslada sus condolencias a familiares, amigos y compañeros, y reclama el esclarecimiento de unos hechos que considera de extrema gravedad. El crimen ocurrió en la clínica Cirumed: un encapuchado disparó a Aslani y huyó en una moto; la investigación sigue abierta y no hay detenidos. Aslani acumulaba más de 30 años de experiencia, unas 14.000 operaciones y era especialista en cirugía de contorno corporal e implantes de glúteos.

El Colegio de Médicos de Málaga ha expresado su "más enérgica condena" por la muerte de Alexander Aslani, cirujano plástico asesinado a tiros este miércoles en su clínica de Marbella. La institución ha difundido un comunicado tras conocerse el crimen, en el que traslada sus condolencias y todo su apoyo a la familia, los amigos y los compañeros del médico.

La corporación rechaza "de manera firme y rotunda" cualquier acto de violencia y muestra su preocupación por unos hechos que han acabado con la vida de un facultativo "mientras desarrollaba su actividad profesional".

"El Colegio rechaza de manera firme y rotunda cualquier acto de violencia y manifiesta su preocupación ante unos hechos de extrema gravedad que han acabado con la vida de un facultativo mientras desarrollaba su actividad profesional", han escrito.

El Colegio asegura además que confía plenamente en la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la autoridad judicial para esclarecer lo ocurrido.

El fallecido es el cirujano plástico Alexander Aslani, con más de 30 años de experiencia, unas 14.000 operaciones a sus espaldas y 200.000 seguidores en Instagram. Un perfil muy querido por compañeros de profesión, que se muestran de "luto" por la pérdida y sus miles de clientes.

Los hechos ocurrieron sobre las 18.00 horas en la clínica estética Cirumed, ubicada en la urbanización Real Panorama de Marbella. Un encapuchado entró en el centro y disparó a la víctima en la cabeza, recibiendo cinco impactos de bala. El atacante huyó luego en una moto de campo, y parece que habría un segundo cómplice en un Audi de color negro.

Los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar intentaron estabilizar al herido, sin poder evitar su fallecimiento. La investigación permanece abierta y, según fuentes policiales, todas las líneas de investigación están sobre la mesa. Por el momento no se ha producido ninguna detención.

La imagen subida por Aslani poco antes de morir. EEM

Pocos minutos antes del crimen, el cirujano había subido a Instagram una foto en la que aparecía sonriente junto a varios compañeros que estaban de formación en España, porque era tal la experiencia que tenía que también realizaba formaciones a compañeros.

Una trayectoria de más de 30 años

Aslani era hijo del doctor Amir Aslani, médico pionero en la realización de mastectomías en Alemania en los años 70, según recoge la web de su clínica. Siguió los pasos de su padre y se formó en Sudáfrica, donde hizo la residencia en cirugía plástica en el King Edward Hospital de Durban. Después amplió su formación en Austria, Alemania y Reino Unido.

Entre 2008 y 2018 fue jefe de los departamentos de cirugía plástica de los hospitales Quirón de Málaga y Marbella. En ese periodo, en 2016, fue elegido Mejor Cirujano Plástico de España en los premios Medical & Corporate Livewire.

En 2018 abrió su propia clínica en Marbella, Cirumed, la misma en la que este miércoles fue asesinado.

Estaba especializado en aumento de glúteos (BBL), lipoescultura de alta precisión y cirugía plástica facial. En su web se presentaba como "referencia internacional" en cirugía glútea y contorno corporal, con más de 7.000 casos, y como creador del Supercharged BBL, una técnica de implantes de glúteo. También había publicado numerosos artículos y organizaba cursos de cirugía en Marbella.