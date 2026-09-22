El nuevo hotel Waldorf Astoria de Marbella echa a andar: 175 millones, 120 habitaciones y un complejo junto al golf

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Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Marbella ha admitido a trámite el proyecto para construir un hotel Waldorf Astoria de cinco estrellas gran lujo junto al Marbella Golf. La inversión prevista es de 175 millones de euros e incluye 120 habitaciones y apartamentos turísticos, sin uso residencial. El complejo ocupará 89.000 m² dentro de una superficie total de 687.000 m², e incluirá casa club, zonas comerciales y deportivas. El proyecto está impulsado por Higuerón Golf Resort y la marca de lujo Waldorf Astoria, esperando generar empleo y un impacto económico positivo en la zona.

Marbella ha dado este martes el primer paso administrativo para convertir el entorno del histórico Marbella Golf en el escenario de un nuevo complejo turístico de alta gama.

La Junta de Gobierno Local, reunida en el Distrito de Las Chapas, ha aprobado la admisión a trámite del proyecto de actuación promovido por Higuerón Golf Resort y la declaración de interés municipal de la iniciativa, que contempla la implantación de un establecimiento de la marca internacional Waldorf Astoria, perteneciente al grupo Hilton.

El proyecto prevé una inversión de 175 millones de euros y la construcción de un hotel de cinco estrellas gran lujo con 120 habitaciones, además de apartamentos de entre uno y cuatro dormitorios. La actuación se plantea sobre un ámbito de unos 89.000 metros cuadrados dentro de una superficie general de aproximadamente 687.000 metros cuadrados.

La propuesta contempla una edificabilidad de 80.000 metros cuadrados, con un modelo de baja altura y baja densidad, según ha explicado el Ayuntamiento. Junto al establecimiento hotelero se proyectan una casa club, espacios de restauración, zonas comerciales y equipamientos deportivos, todos ellos vinculados a la actividad del Marbella Golf.

Uno de los elementos destacados por el Consistorio es que la actuación no incorpora uso residencial, según la documentación presentada, sino que mantiene un carácter turístico y deportivo. Los apartamentos forman parte del propio complejo previsto dentro de este modelo de explotación turística.

Un proyecto todavía pendiente de más trámites

La aprobación de este martes no supone la autorización de las obras. La admisión a trámite permite que el proyecto continúe su recorrido administrativo y que se soliciten los informes sectoriales necesarios antes de avanzar hacia las siguientes fases del expediente.

Entre los documentos que deberán incorporarse al procedimiento figuran los relativos a movilidad y paisaje, destinados a analizar tanto la integración del complejo en el entorno como sus efectos sobre las comunicaciones y las infraestructuras.

Una vez completada esta fase, el expediente tendrá que someterse al correspondiente periodo de información pública y continuar posteriormente su tramitación. Será después de superar estos pasos cuando pueda plantearse la solicitud de la licencia necesaria para ejecutar las obras.

El Ayuntamiento sostiene que los equipos municipales han trabajado con los promotores desde las primeras fases para adaptar la propuesta al planeamiento y al modelo de desarrollo previsto para la ciudad.

Waldorf Astoria, la marca detrás del proyecto

La iniciativa nace del acuerdo alcanzado por Higuerón Golf Resort con Waldorf Astoria, una de las marcas de lujo de Hilton. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha señalado que conoció el proyecto durante un encuentro celebrado el pasado año en uno de los establecimientos de la cadena junto a los promotores y representantes de la compañía.

El complejo aspira así a incorporar a Marbella una nueva oferta hotelera vinculada directamente a un campo de golf y con una inversión prevista de 175 millones de euros.

El Ayuntamiento también destaca el impacto económico asociado a la actuación, tanto durante la fase de construcción como una vez entre en funcionamiento. La previsión municipal apunta a la generación de empleo durante la ejecución de las obras y posteriormente en la explotación y mantenimiento de las instalaciones, además del efecto indirecto sobre empresas y profesionales vinculados a ambos procesos.