Vídeo de la operación de la Policía Nacional en Marbella.

Cinco pistolas, machetes y caretas de payaso: así cayó en Marbella un escondite de drogas con tres detenidos

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Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha detenido en Marbella a tres personas, dos de ellas menores, por tráfico de drogas sintéticas. En la operación se incautaron cinco pistolas semiautomáticas, machetes, caretas de payaso, máscaras de silicona y casi 22.000 euros en efectivo. El grupo usaba un coche robado en Portugal, con matrículas suecas dobladas, como escondite para armas y drogas. En los registros se hallaron 827 gramos de ketamina, 670 de 2CB, 52 de MDMA y 425 pastillas de éxtasis; el mayor de edad ingresó en prisión provisional y los menores en un centro de internamiento.

La Policía Nacional ha detenido en Marbella a tres personas, dos de ellas menores de edad, por su presunta implicación en el tráfico de drogas sintéticas.

La operación ha permitido intervenir cinco pistolas semiautomáticas, machetes, caretas y máscaras de silicona que simulaban rostros humanos, además de diferentes sustancias estupefacientes y casi 22.000 euros en efectivo.

La investigación comenzó el pasado mes de julio, cuando los agentes localizaron en Marbella un vehículo que había sido sustraído en Portugal en fechas cercanas y que circulaba con unas placas de matrícula suecas "dobladas".

El coche llamó la atención de los investigadores por lo que escondía en su interior. En el vehículo fueron localizadas inicialmente varias armas, machetes de grandes dimensiones, caretas de payaso, máscaras de silicona con apariencia de rostros humanos y otros efectos que despertaron el interés de los agentes.

Las pesquisas posteriores permitieron determinar que el vehículo estaba siendo utilizado a modo de caleta, es decir, como escondite para ocultar efectos relacionados presuntamente con la actividad delictiva.

A partir de ahí, los investigadores realizaron diferentes gestiones hasta identificar a los presuntos responsables. El avance de la investigación llevó finalmente a la Policía hasta dos domicilios, donde se practicaron sendos registros.

Fue en estas actuaciones cuando se produjo la detención de las tres personas, dos de ellas menores de edad, y se localizó el resto de efectos y sustancias intervenidas.

En total, los agentes se incautaron de 827 gramos de ketamina, 670 gramos de 2CB, sustancia conocida también como Tusi o cocaína rosa, 52 gramos de MDMA y 425 pastillas de éxtasis.

Junto a las drogas y las armas, la operación permitió intervenir también 21.975 euros, 410 libras esterlinas y 100 dólares estadounidenses en efectivo.

La actuación se completa así con un amplio conjunto de efectos intervenidos: cinco pistolas semiautomáticas, machetes, caretas, máscaras de silicona y diferentes armas consideradas peligrosas, además de las sustancias estupefacientes.

Tras ser puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes, el detenido mayor de edad ingresó en prisión provisional, mientras que los otros dos arrestados, ambos menores, fueron enviados a un centro de internamiento de menores.