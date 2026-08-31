Atracan a punta de pistola a un estanquero en Marbella: iba a ingresar dinero en el banco

Las claves

Las claves Generado con IA Un estanquero de Marbella fue asaltado a punta de pistola cuando se dirigía a ingresar dinero en un banco. El atraco ocurrió en la avenida de España hacia las 10:55 horas, según fuentes policiales y testigos. Tres personas participaron en el robo: dos abordaron al comerciante y una tercera facilitó la huida. La Policía Nacional ha abierto una investigación para identificar y detener a los responsables del asalto.

Nuevo atraco violento en la provincia de Málaga. El dueño de un estanco de Marbella ha sido víctima de un atraco a punta de pistola este lunes 31 de agosto, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

Los hechos han ocurrido hacia las 10.55 horas en la avenida de España, según ha adelantado Málaga Hoy y ha podido confirmar este periódico. Dos de los asaltantes abordaron al estanquero cuando ya había salido del establecimiento, en el momento en que se disponía a realizar un ingreso en una sucursal bancaria, según han apuntado fuentes consultadas.

Según los primeros avisos, procedentes de los testigos de los hechos, en el atraco habrían participado 3 personas. Además de las dos que interceptaron al comerciante, la tercera les habría ayudado en la huida.

Por el momento no ha trascendido si el asalto se saldó con detenidos ni la cuantía sustraída. La Policía Nacional ha abierto una investigación en relación con estos hechos para averiguar la identidad de los autores y proceder a su detención. De la misma forma, desde el gabinete de prensa han confirmado el hecho.