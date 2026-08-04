Así es el residencial de lujo que proyectan junto a Puerto Banús, en Marbella: la inversión ronda los 150 millones de euros

Marbella, la capital del lujo de la Costa del Sol. E.E.

Las claves

Las claves Generado con IA ARG Promociones desarrollará un complejo residencial de lujo junto a Puerto Banús, en una parcela de más de 12.000 metros cuadrados. La inversión prevista para el proyecto es de unos 150 millones de euros y se orienta principalmente al comprador internacional de alto poder adquisitivo. El complejo incluirá viviendas de gran superficie, áticos, jardines privados, spa, gimnasio, piscinas y servicios de hotelería de lujo. La compra del suelo se ha financiado mediante fórmulas alternativas, con la participación de PrestaPro y Wecity, y refuerza la presencia de ARG Promociones en la Costa del Sol.

El mercado inmobiliario de lujo de Marbella suma un nuevo proyecto de gran envergadura.

La promotora ARG Promociones ha adquirido una parcela de más de 12.000 metros cuadrados situada a escasos minutos de Puerto Banús y del Hotel Guadalpín Banús, donde prevé desarrollar un complejo residencial de alta gama cuyo valor estimado, una vez finalizado, alcanzará los 150 millones de euros.

La operación supone una de las mayores adquisiciones de suelo realizadas hasta la fecha por la compañía y permitirá transformar uno de los escasos terrenos de gran tamaño aún disponibles en el entorno de Puerto Banús, una de las zonas con mayor demanda y menor oferta de suelo de toda la Costa del Sol.

La compraventa se ha cerrado con una sociedad vinculada al legado de José Banús, el empresario que impulsó la construcción de Puerto Banús y el desarrollo urbanístico de Nueva Andalucía.

Según han explicado ambas partes, el acuerdo pone fin a un proceso de negociación desarrollado durante los últimos meses y abre una nueva etapa para una parcela considerada estratégica por su ubicación y potencial urbanístico.

Viviendas de gran formato

El futuro desarrollo estará orientado principalmente al comprador internacional de alto poder adquisitivo y combinará viviendas de gran superficie con una oferta de servicios inspirada en la hotelería de lujo.

Según la información facilitada por la promotora, las viviendas partirán de unos 170 metros cuadrados, dispondrán de amplias terrazas, jardines privados en las plantas bajas y una colección de áticos. El proyecto también incluirá zonas comunes con spa, gimnasio, piscinas exteriores, áreas de bienestar, espacios sociales, servicio de conserjería y seguridad.

La compañía asegura que el diseño apostará por una arquitectura contemporánea, criterios de sostenibilidad y una integración paisajística acorde con el entorno.

Tras formalizar la compra del suelo, ARG Promociones afrontará ahora la fase de planificación, diseño y tramitación urbanística del complejo, que será desarrollado bajo un planteamiento unitario tanto desde el punto de vista arquitectónico como de calidad urbana.

La promotora ha agradecido la colaboración de la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella durante las primeras fases de la iniciativa y confía en que el proyecto contribuya a reforzar la actividad económica y la creación de empleo en la ciudad.

Financiación alternativa

La adquisición del suelo se ha estructurado mediante financiación alternativa con la participación de PrestaPro y Wecity, dos firmas especializadas en financiación para proyectos inmobiliarios. Este tipo de operaciones complementa el crédito bancario tradicional mediante fórmulas de inversión privada y financiación participativa, especialmente utilizadas en las primeras fases de grandes desarrollos urbanísticos.

Con esta incorporación, ARG Promociones amplía su cartera de proyectos en la Costa del Sol, donde actualmente desarrolla alrededor de 190 viviendas en distintas promociones residenciales, reforzando su apuesta por el segmento del lujo en uno de los mercados inmobiliarios más dinámicos de España.