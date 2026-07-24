La Casa Ronald McDonald de Málaga celebra su XIII Torneo de Golf Solidario en Guadalmina

Las claves

Las claves Generado con IA La Casa Ronald McDonald de Málaga celebrará el XIII Torneo de Golf Solidario el 8 de agosto en el Real Club de Golf Guadalmina para recaudar fondos destinados al alojamiento de familias con hijos gravemente enfermos. El torneo se jugará en modalidad Individual Stableford, con dos salidas al tiro, y ofrecerá premios de Fairmont La Hacienda Costa del Sol y La Hacienda Links Golf Resort, además de sorteos solidarios y experiencias gastronómicas. Quienes no puedan asistir pueden colaborar a través de la Fila 0 mediante Bizum o transferencia bancaria, sumando ayudas para sufragar el alojamiento de las familias acogidas. Durante la presentación, familias beneficiarias y autoridades destacaron la importancia de la Casa Ronald McDonald como apoyo y "segundo hogar" para quienes deben desplazarse a Málaga por motivos médicos.

La Casa Ronald McDonald de Málaga organizará el próximo sábado 8 de agosto la decimotercera edición de su Torneo de Golf Solidario, una cita que busca recaudar fondos para seguir ofreciendo alojamiento gratuito a familias con hijos e hijas gravemente enfermos que deben desplazarse a Málaga para recibir tratamiento médico.

La competición se disputará en el Real Club de Golf de Guadalmina bajo la modalidad Individual Stableford, con dos salidas al tiro: una a las 8:30 horas y otra a las 16:00 horas.

El Green Fee tiene un coste de 100 euros para los jugadores visitantes y de 15 euros para los socios del club, e incluye un welcome pack, avituallamiento y un cóctel posterior a cada uno de los tiros.

Los participantes que resulten ganadores optarán a premios cedidos por Fairmont La Hacienda Costa del Sol y La Hacienda Links Golf Resort, además de premios especiales en cada hoyo. Durante los cócteles posteriores a cada salida se celebrará también una rifa solidaria con regalos como noches de hotel, green fees o experiencias gastronómicas.

Quienes no puedan asistir el día del torneo pero deseen colaborar pueden hacerlo a través de la Fila 0, mediante Bizum al número 00903 o por transferencia bancaria a la cuenta de Unicaja ES26 2103 0146 9300 30002000. Estas aportaciones también se destinarán a sufragar el alojamiento de las familias acogidas en la Casa Ronald McDonald de Málaga.

El evento ha sido presentado este viernes con la presencia de los concejales de Deportes y de Derechos Sociales del Ayuntamiento, Lisandro Vieytes e Isabel Cintado, respectivamente, quienes han subrayado el carácter deportivo y solidario de la ciudad de Marbella, que "se vuelca con este tipo de evento".

Durante el acto, la gerente de la Casa Ronald McDonald Málaga, Belén Collantes, ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento, un apoyo que consideró "especialmente importante" en un momento en el que la entidad acoge a un número creciente de familias procedentes de la Costa del Sol.

En la presentación también ha intervenido el director del Real Club de Golf Guadalmina, Ignacio del Cuvillo, que ha trasladado la satisfacción del club por "volver a ser sede, por cuarto año, de un torneo que trasciende lo deportivo".

El acto ha contado además con el testimonio de Damián Fernández, padre de Nicolás, quien ha compartido su experiencia personal y el apoyo recibido por la entidad durante el tratamiento de su hijo, tras permanecer alojados en la Casa Ronald McDonald más de 150 días.

Su relato ha puesto de manifiesto la importancia de contar con un alojamiento cercano al hospital para que las familias puedan permanecer unidas durante los procesos médicos más complejos, y ha destacado que la Casa Ronald McDonald se convirtió para ellos "en un hogar y una segunda familia" en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.