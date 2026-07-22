Muere un hombre de 74 años tras ser atropellado en la A-7 a su paso por Marbella: salía de su camión averiado

Agente de la Guardia Civil de Tráfico en un accidente.

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Las claves Generado con IA Un hombre de 74 años ha fallecido tras ser atropellado en la A-7 a la altura de Marbella. El accidente ocurrió alrededor de la 01:40 horas, cuando la víctima salió de su camión averiado en el kilómetro 1.047, sentido Cádiz. El atropello sucedió al bajar del camión, siendo alcanzado por un turismo mientras esperaba asistencia. Servicios sanitarios, Guardia Civil de Tráfico y mantenimiento de carreteras acudieron inmediatamente al lugar del accidente.

Un hombre de 74 años ha fallecido en la madrugada de este miércoles tras ser atropellado después de salir de su camión averiado en la A-7, a su paso por el municipio malagueño de Marbella.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 01,40 horas. El sistema Emergencias 112 Andalucía ha recibido varios avisos alertando de un accidente en la A-7, en el kilómetro 1.047 en sentido Cádiz. Desde Tráfico han informado de que el camión había quedado averiado y el conductor se ha bajado, momento en que, al parecer, habría sido atropellado por un turismo.

El 112, de inmediato, movilizó a efectivos de los servicios sanitarios, a la Guardia Civil de Tráfico y a mantenimiento de Carreteras.