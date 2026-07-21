AECC Marbella y Tu Primer Hogar unen fuerzas para luchar contra el cáncer: hay dos grandes eventos benéficos

Las claves

Las claves Generado con IA La AECC Marbella y la empresa Tu Primer Hogar han firmado una alianza estratégica a largo plazo para reforzar la atención integral a pacientes con cáncer y sus familias. Tu Primer Hogar será el patrocinador principal de dos grandes eventos benéficos de la AECC en la Costa del Sol: la Cena de Gala y el Torneo de Golf Contra el Cáncer, durante al menos tres años. La colaboración garantiza estabilidad financiera para mantener servicios gratuitos y apoyar la investigación médica, que recibió más de 810.000 euros a nivel provincial el año pasado. La Cena de Gala será el 1 de agosto de 2026 en la Finca de La Concepción y el Torneo de Golf el 31 de julio de 2026 en el Real Club de Golf Las Brisas, ambos con premios, sorteos y actividades solidarias.

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Marbella y la empresa Tu Primer Hogar han firmado una alianza estratégica a largo plazo. Este acuerdo reforzará la atención integral a pacientes y garantizará estabilidad a la entidad.

Santiago Gómez-Villares, presidente de la AECC en Marbella, destaca que la labor de esta organización "significa estar al lado de las personas cuando más lo necesitan. Entendemos que detrás de cada diagnóstico hay una persona y una familia que necesitan apoyo, acompañamiento y respuestas".

Por su parte, Francisco Gómez Palma, presidente-CEO de Tu Primer Hogar, asegura que "entendemos que una empresa no puede mirar hacia otro lado ante las necesidades reales de su entorno. Vimos una coherencia total con nuestro compromiso".

La paciente oncológica Amalia Acero valora la importancia de estos vínculos. "El cáncer nos puede tocar a cualquiera. Cuando empresas, entidades y ciudadanos se unen, contribuyen a construir una sociedad más humana".

El compromiso firmado va más allá de lo económico e incluye planificación sostenida. La empresa asumirá el patrocinio principal de dos de los eventos clave de recaudación de la entidad en la Costa del Sol durante tres años.

"Nos hemos comprometido a asumir el patrocinio principal de la Cena de Gala y el torneo de golf benéfico de forma continuada por al menos tres años. Creemos que no basta con una aportación puntual", indica Gómez Palma.

Esta estabilidad resulta fundamental para mantener los servicios gratuitos de la asociación. En el último ejercicio, la AECC atendió a 647 personas y realizó 2.318 sesiones de acompañamiento en Marbella y municipios colindantes.

Gómez-Villares enfatiza la utilidad de esta aportación. "La continuidad en el apoyo nos permite seguir financiando e incrementando nuestros servicios. Cuando una empresa se compromete a largo plazo, nos ayuda a mantener programas esenciales de atención psicológica y apoyo social".

Los fondos también impulsan la investigación médica, que el año pasado recibió más de 810.000 euros a nivel provincial. Asimismo, financian recursos como los pisos residencia en Málaga para pacientes desplazados.

"Una de las cosas más importantes es saber que no estás sola. El acompañamiento emocional, la orientación y el apoyo a las familias ayudan a afrontar la enfermedad con más tranquilidad y esperanza", afirma Amalia Acero.

Gómez Palma anima además a otras empresas a colaborar. "Que no lo vean como una obligación ni como una estrategia de imagen, sino como una inversión. Al final, cuando uno aporta, recibe inmensamente más de lo que da", explica.

Estos son los datos de los grandes eventos benéficos de la AECC en Marbella:

Cena de Gala Contra el Cáncer Marbella 2026 (41ª edición)

 Fecha: 1 de agosto de 2026

 Lugar: Finca de La Concepción, Marbella

 Formato: Cóctel de bienvenida + cena solidaria

 Inscripción: 952 776 800 (9:00–14:00h)

 Premio destacado: entrega del premio "The Fighter" a Borja Sémper, político y diputado nacional, reconocido por su labor de

normalización del cáncer

 Entretenimiento:

o Actuaciones musicales de Efecto Mariposa y The Vintage Experience

o Subasta benéfica con la colaboración del humorista y presentador Federico de Juan

o Rifa de más de 200 regalos

o Sorteo tradicional del cofre de joyas donado por Gómez&Molina Joyeros (con la numeración de la entrada)

V Torneo de Golf Contra el Cáncer 2026

 Fecha: 31 de julio de 2026 (víspera de la cena)

 Lugar: Real Club de Golf Las Brisas, Marbella

 Modalidad: Pareja Mejor Bola Stableford

 Plazas: exclusivo para 120 jugadores

 Precio de inscripción: 130 € para no socios (con buggy compartido) y 30 € sin buggy para socios

 Reservas: 952 776 800 (9:00–14:00h)

 Incluye:

o Welcome pack con regalos de marcas colaboradoras

o Avituallamiento premium

o Cóctel en la entrega de premios

 Premios: a las tres primeras parejas clasificadas, a la bola más cercana y al drive más largo, más sorteo de noches de hotel, cenas,

tratamientos de spa y greenfees