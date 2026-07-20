Muere un joven motorista de 31 años en un accidente en Marbella: chocó contra un coche

Las claves

Las claves Generado con IA Un joven motorista de 31 años ha fallecido en un accidente de tráfico en Marbella. El suceso ocurrió a primera hora de la mañana tras chocar la moto con un coche en la urbanización Lomas de Río Verde. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero no pudieron salvar la vida del motorista, que murió en el acto.

La noche de las celebraciones del Mundial de España deja un trágico suceso en la provincia de Málaga.

Un hombre de 31 años de edad ha perdido la vida en un accidente de tráfico registrado a primera hora de la mañana en Marbella (Málaga), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

Varios testigos comunicaron a las 6:45 horas al teléfono 1-1-2 el choque entre un turismo y una moto en la urbanización Lomas de Río Verde en el municipio marbellí. Según los testigos, el motorista cayó al suelo gravemente herido tras el golpe.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios médicos y la Policía Local. A pesar de los esfuerzos de los sanitarios, no se pudo hacer nada por salvar la vida del hombre de 31 años que falleció sin que diera lugar a traslado.