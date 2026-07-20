Detenido el conductor del vehículo que ha arrollado mortalmente a un motorista en Marbella: iba drogado

Las claves

Las claves Generado con IA Un motorista de 31 años falleció tras ser arrollado por un turismo en Marbella durante la madrugada de las celebraciones del Mundial de España. El conductor del vehículo implicado abandonó el lugar del accidente sin auxiliar a la víctima y fue posteriormente localizado y detenido. El detenido dio positivo en drogas y está siendo investigado por un presunto delito de homicidio imprudente. El accidente ocurrió en la urbanización Lomas de Río Verde y los servicios de emergencia no pudieron salvar la vida del motorista.

La tragedia que empañó en Marbella la madrugada de las celebraciones por el Mundial de España ya tiene un giro judicial. El conductor del turismo implicado en el accidente en el que perdió la vida un motorista de 31 años ha sido detenido tras darse a la fuga del lugar del siniestro, según han confirmado fuentes de la investigación.

El arrestado está siendo investigado por un presunto delito de homicidio imprudente. Así, las fuentes consultadas han confirmado que el detenido ha dado positivo en drogas.

Los hechos se remontan a primera hora de la mañana del pasado domingo. Varios testigos alertaron a las 6:45 horas al teléfono 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, del choque entre un turismo y una moto en la urbanización Lomas de Río Verde, en el término municipal de Marbella.

Según relataron los testigos, el motorista cayó al suelo gravemente herido tras el impacto. Hasta el punto se desplazaron los servicios sanitarios y agentes de la Policía Local. A pesar de los esfuerzos de los facultativos, nada se pudo hacer por salvar la vida del hombre, de 31 años, que falleció en el mismo lugar sin que llegara a producirse el traslado a un centro hospitalario.

El conductor del vehículo, lejos de detenerse a socorrer a la víctima, abandonó el lugar antes de la llegada de los efectivos. La investigación abierta a raíz del siniestro ha permitido localizarlo y proceder a su arresto.

La detención se produce en el marco de las pesquisas para esclarecer las circunstancias exactas del accidente, que se registró en una madrugada marcada en toda la provincia por las celebraciones del triunfo de España en la final del Mundial.