La mujer atropellada por un camión en la A-7 a su paso por Mijas era Nikoline, la menor noruega desaparecida

Un montaje con una imagen del operativo en la zona y la imagen de la menor fallecida. FUENGIROLA SE QUEJA

Las claves

Las claves Generado con IA Nikoline, una joven noruega de 17 años desaparecida en Marbella, fue identificada como la víctima mortal de un atropello en la A-7 a su paso por Mijas. El atropello ocurrió a las 5:20 de la mañana cuando un camión, que se dio a la fuga, impactó brutalmente contra la menor. Nikoline había estado celebrando la victoria de la selección noruega con amigos y fue vista por última vez en la discoteca Funky Buddha. La distancia entre la discoteca y el lugar del accidente hace sospechar que la joven pudo desplazarse en vehículo, y la investigación sigue abierta.

Trágico final para la familia de Nikoline, la joven noruega de 17 años desaparecida desde la madrugada de este domingo en Puerto Banús, en Marbella. La propia familia ha confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga que ella es la fallecida en el atropello registrado en la mañana de este lunes en la A-7, a su paso por Mijas.

A primera hora de la jornada el Servicio de Emergencias 112 alertaba de que una mujer había fallecido sobre las 5.20 horas tras sufrir un atropello por un camión en la A-7, en el kilómetro 1027, en sentido Marbella.

Varios testigos alertaron entonces de que una mujer había sido atropellada, por lo que se avisó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras. Los sanitarios certificaron la muerte de la mujer en el lugar del accidente.

Horas después, la familia de Nikoline ha confirmado que la víctima era la menor, de la que no se tenía rastro desde la madrugada. La joven había estado viendo el partido de la selección noruega, que finalizó con una victoria ante Brasil, y salió a celebrar el resultado con otros compatriotas y una amiga.

Según el testimonio que la madre dio a este periódico antes de conocerse la noticia, el último contacto de la familia con Nikoline se produjo a la 1.30 horas, momento en el que "todo estaba bien". La adolescente se encontraba en la discoteca Funky Buddha, orientada al turismo extranjero, junto a otra amiga y varios jóvenes noruegos a los que habían conocido esa misma noche. Sobre las 4.00 horas, la otra chica perdió de vista a Nikoline tras ir al baño y ya no logró localizarla.

La madre explicó que su hija suele mantener el contacto cuando pasa la noche fuera, algo que hizo sospechar a la familia desde el primer momento. Tras un tiempo sin saber de su hija, la familia decidió interponer una denuncia ante la Policía Nacional y trabajaba en recabar testimonios de las personas que coincidieron con la menor esa noche.

Ahora se ha abierto una investigación en torno a su muerte. La realidad es que la distancia entre la discoteca y el punto donde fue localizada sin vida no pudo ser recorrida a pie. Google Maps la cifra en 8 horas caminando y a unos veinte minutos en coche, por lo que no se descarta que fuera a bordo de un vehículo.

La joven recibió el brutal impacto de un camión que, por cierto, se dio a la fuga después de que ocurrieran los hechos.

Esta era la última noche de vacaciones de Nikoline en la Costa del Sol, adonde había viajado el 19 de junio porque su padrastro reside en la zona. Tenía previsto regresar este lunes a Noruega, donde le esperaban planes para esa misma noche, entre ellos la fiesta de cumpleaños de una amiga.