José Miguel pidió compañía desde un hospital de Marbella y recibió el cariño de medio mundo: "Hay gente muy buena"

Las claves

Las claves Generado con IA José Miguel Mérida, ingresado en el Hospital Costa del Sol, pidió compañía a través de las redes sociales y recibió el apoyo de personas de todo el mundo. Tras un divorcio y la ruptura con sus hijos, José Miguel afronta un cáncer de pulmón en estadio 4, sin recursos económicos y con graves problemas de salud. Desconocidos acudieron a visitarlo con comida, libros y compañía, sorprendiendo a José Miguel por la solidaridad recibida de manera desinteresada. Actualmente vive en una residencia de mayores en Estepona, con apenas 71 euros al mes, agradecido especialmente a los servicios sociales de Fuengirola por su ayuda.

Cuando el perfil de Instagram Diego Escalona, Marbella se queja, compartió su historia, José Miguel Mérida llevaba unos días ingresado en el Hospital Costa del Sol sin que nadie de su entorno le hubiera ido a ver.

Se divorció tras la pandemia y sus hijos dejaron de hablarle, así que acudió a las redes sociales para ver si alguien podría hacerle algo de compañía. Lo que no se esperaba era la cantidad de gente que acudió a su llamada.

Personas que no le conocían de nada aparecieron en la puerta de su habitación con bocadillos, con comida, con libros religiosos como la Biblia, y lo más importante: con ganas de sentarse un rato y escucharle.

Vinieron de iglesias evangélicas, vinieron familias y vinieron personas que simplemente habían visto una historia en el móvil y habían empatizado con su situación.

José Miguel tiene cáncer de pulmón en estadio 4. Su pulmón izquierdo está necrosado. "Que todo es tumoración, vamos", matiza. Los médicos no pueden operarlo porque a lo largo de su vida ha sufrido dos infartos de miocardio y, en sus propias palabras, "la intervención podría dejarme muerto en la mesa".

Le diagnosticaron el cáncer hace unos dos meses y ha pasado 21 días ingresado que se han visto algo más iluminados por el acompañamiento de todos sus nuevos amigos que estaban al otro lado de una red social.

Ha sido tal la sorpresa que ha recibido ante tanto cariño que reconoce que le agobia echar un ojo a su móvil. Su historia ha cruzado el charco: Uruguay, Chile, Paraguay, Honduras, México... "Me han escrito de todas las partes del mundo, la gente se ha portado muy bien y casi no he dado abasto", dice. Además, le enorgullece que todo ha sido de "forma desinteresada".

"Aunque ahora reine la gente mala, hay muchísima gente buena", asevera Mérida, que cumplirá 61 el próximo mes de julio.

La vida de José Miguel no ha sido sencilla. José Miguel fue funcionario durante 35 años, trabajó en el Ayuntamiento de Marbella, en Acosol, en la Mancomunidad de Municipios.

Durante el COVID se divorció de su mujer y después se prejubiló. Uno de sus hijos vivía por ese entonces en Manchester y decidió irse a vivir con él.

"Sin saber que una ley española penaliza a quienes cobran prestación por desempleo y permanecen fuera del país más de 15 días sin comunicarlo", explica. Cuando volvió a España se encontró con una multa de 22.000 euros, sin derecho a cobrar el paro y sin dinero para hacer frente a nada. "He caído en barrena", dice, con mucha calma.

Su cáncer está en un estado crítico. Las opciones que tiene de tratamiento son las de una combinación de una fuerte quimioterapia y radioterapia que se da en Málaga capital, según sus palabras.

"Aún no he recibido una sesión y descubrí mi cáncer hace más de 50 días; el día 8 me hablarán sobre el tratamiento o si me tendrán que meter en un tubo por si tengo metástasis, pero lo que me parece complicado es el día a día de una persona enferma en la situación que yo estoy", dice.

Se refiere a que no tiene coche y que sus ingresos son de apenas 71 euros al mes, una cantidad que dedica a la medicación que toma para el corazón. "He pasado más de dos meses en situación de calle sin comer bien. Ahora acabo de llegar a una residencia de la tercera edad en Estepona. No sé cómo voy a ir a Málaga, imagino que la única vía que tengo es la del servicio de ambulancia para personas sin recursos, pero en cualquier caso aún sigo sin tratamiento. Y cada vez me siento más débil. Tengo dolores fuertes y estoy a base de morfina", relata.

Una imagen de José Miguel en una competición.

Si a alguien quiere dar las gracias es a los servicios sociales de Fuengirola, que le han ayudado a acceder a la residencia y le han dado esperanza en las últimas semanas.

"Si no, ya sí que hubiera estado muerto en vida", explica. Es una persona leída que no bebe ni se droga. Ha sabido lo que es un hogar durante años y, dice, "no pienso ponerme a pedir en la puerta del Mercadona".

Intentó interesarse por una plaza en comedores sociales, pero o bien no funcionaban como deben, desde su punto de vista, o bien precisan de estar empadronado en el municipio donde se encuentren. "En San Juan de Dios me pedían ser de Málaga capital y estoy empadronado en Fuengirola", explica.

Está con morfina para el dolor en las piernas, con medicación para el corazón y con pastillas para la depresión y para poder dormir, porque no pega ojo. "Estoy mentalmente destrozado, pero bueno, ¿qué voy a hacer?". Toda su vida ha hecho maratones, siempre ha sido muy deportista. "Mi problema fue el tabaco, es lo que me ha hecho daño. En la calle, he estado fumando las colillas que me encontraba", dice.

De sus cuatro hijos, cuenta, uno es químico, otro abogado, otro economista y otra filóloga. "No se imagina nadie cómo le duele a uno mismo tener cuatro hijos y verme aquí tirado, más solo que el cero, y haber pasado días perdiendo cada vez más peso porque no tengo para comer. Todo esto con 35 años cotizados; esta es mi verdad, me estoy apagando y a mí nadie me cura, solo espero una reacción del sistema", zanja.