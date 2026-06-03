Así está cambiando el mercado de la vivienda en el Triángulo de Oro de la Costa del Sol

Imagen de una vivienda en la Costa del Sol.

Las claves

Las claves Generado con IA El Triángulo de Oro de la Costa del Sol (Marbella, Estepona y Benahavís) entra en una etapa de mayor estabilidad, con precios y demanda moderándose tras años de fuerte crecimiento. En 2025 se realizaron 8.540 operaciones residenciales en la zona, concentrando Marbella el 51,3% de las compraventas. El perfil del comprador es ahora más selectivo y sensible al precio, penalizando los inmuebles sobrevalorados y forzando una mayor precisión en la fijación de precios. El segmento prime sigue destacando, con Marbella registrando una revalorización del 8,1% en vivienda de lujo, muy por encima de la media global de mercados residenciales exclusivos.

El mercado inmobiliario del denominado Triángulo de Oro de la Costa del Sol —Marbella, Estepona y Benahavís— ha iniciado una etapa de mayor estabilidad tras varios años de fuerte crecimiento, en la que la demanda se mantiene sólida pero adopta un comportamiento más selectivo, mientras los precios avanzan a un ritmo más moderado.

Según el Market Report 2026 de DM Properties Knight Frank, Marbella refuerza su papel como uno de los grandes destinos residenciales prime del mundo, en un contexto global marcado por la búsqueda de seguridad, estabilidad patrimonial y calidad de vida.

En 2025, el Triángulo de Oro registró 8.540 operaciones residenciales, de las cuales Marbella concentró el 51,3% (4.379 compraventas), seguida de Estepona con el 40,4% (3.449) y Benahavís con el 8,3% (712).

Tras un crecimiento del 6,75% en 2024, el mercado ha entrado en una fase de moderación, con un ajuste aproximado del 4,5% en el volumen de transacciones durante 2025. Esta evolución apunta a un escenario más equilibrado y propio de mercados inmobiliarios maduros a nivel internacional.

En paralelo, la subida de los precios también ha tendido a estabilizarse. En Marbella, el precio medio alcanzó los 4.424 €/m², con un incremento interanual del 7,67%, mientras que en Benahavís se situó en 4.112 €/m² (+9,24%) y en Estepona en 3.218 €/m² (+10,89%).

Compradores más selectivos

Uno de los cambios más significativos detectados por el informe es la evolución del comportamiento del comprador. El perfil actual es más analítico, disciplinado y sensible al precio, especialmente fuera del segmento ultra-prime, donde la demanda continúa absorbiendo operaciones récord.

El mercado empieza a penalizar con mayor claridad los activos sobrevalorados, con diferencias medias entre precio de salida y cierre del 13,63% en villas y del 11,10% en apartamentos. Esta dinámica refuerza la importancia de una correcta fijación de precios como factor clave en la velocidad de venta.

Marbella se consolida así como un activo refugio multigeneracional, impulsado por la inestabilidad geopolítica global, la presión fiscal en otros mercados y la búsqueda de entornos seguros y estables.

La demanda internacional se mantiene diversificada, con fuerte presencia de compradores procedentes de Reino Unido, Alemania, Suecia, Países Bajos y Polonia, junto a un crecimiento sostenido de inversores de Norteamérica, Oriente Medio y Europa del Este.

El lujo residencial crece por encima de la media mundial

Pese a la moderación en el volumen de operaciones, la escasez de suelo y de producto de calidad sigue impulsando el segmento prime.

Según el índice PIRI 100 incluido en The Wealth Report 2026 de Knight Frank, la vivienda prime en Marbella registró una revalorización del 8,1% en 2025, frente al 3,2% de media en los principales mercados de lujo internacionales.

Este comportamiento sitúa a Marbella entre los destinos residenciales de alto nivel con mejor desempeño del mundo, consolidando áreas como la Milla de Oro, Sierra Blanca, Nueva Andalucía, Los Monteros, La Zagaleta o El Madroñal como enclaves de referencia.

Para DM Properties Knight Frank, el ejercicio 2025 marca un punto de inflexión hacia un mercado más equilibrado.

"Seguimos en un mercado saludable, con demanda activa, pero más selectiva. No se trata de una pérdida de atractivo, sino de una evolución natural hacia un escenario más sostenible", explica Pia Arrieta, socia principal de la firma.

Las primeras cifras de 2026 apuntan a una continuidad de esta tendencia. Las compraventas han descendido en el arranque del año tras un cierre especialmente activo, aunque los precios se mantienen estables, lo que sugiere una normalización en volumen más que una corrección del mercado.

La demanda continúa especialmente fuerte en el segmento prime, donde la oferta es limitada y la resiliencia de precios es mayor. En el resto del mercado, se prevé una mayor exigencia en la negociación y un ligero aumento en los plazos de venta.