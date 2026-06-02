Unos bañistas hallan el cadáver de un hombre de 40 años en una playa de Marbella

Las claves

Las claves Generado con IA El cadáver de un hombre de 40 años fue hallado en la playa de Calahonda, en Marbella, Málaga. Unos bañistas sacaron al hombre del mar y trataron de asistirlo en la orilla. Los servicios de emergencia intentaron reanimarlo, pero no lograron salvar su vida. Las circunstancias del fallecimiento no han sido reveladas por las autoridades.

El cadáver de un hombre ha sido hallado esta tarde en la playa de Calahonda, en Marbella (Málaga), según ha informado el servicio de emergencias 112.

De acuerdo con los datos aportados por este organismo, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, sobre las 16.20 horas de este martes, el teléfono 1-1-2 ha recibido varias llamadas de testigos que informaban de que había una persona posiblemente fallecida en las aguas de la playa de Calahonda, en la zona de chiringuitos y autocaravanas.

Unos bañistas que se encontraban en el lugar han sacado al hombre del mar y lo han asistido en la orilla.

Desde la sala coordinadora se ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local, a la Nacional, a la Guardia Civil y al Servicio de Playas, cuyo personal ha realizado sin éxito, las tareas de reanimación cardiopulmonar (RCP) al varón rescatado.

Fuentes policiales y sanitarias han confirmado que el hombre, de 40 años, se encontraba fallecido, sin que de momento hayan trascendido más datos de las circunstancias que rodean este suceso.