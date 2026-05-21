Marbella proyecta hasta 120 VPO en El Molinillo para aliviar la falta de vivienda asequible

Terrenos sobre los que se proyecta la promoción de VPO en Marbella. Google Earth

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Las claves Generado con IA Marbella planea construir entre 80 y 120 viviendas protegidas (VPO) en la parcela municipal de El Molinillo para combatir la escasez de vivienda asequible. El proyecto transformará 5.763 m² de infraestructuras en desuso en una nueva zona residencial, con servicios, equipamientos y aparcamientos. La inversión estimada oscila entre 12,37 y 19,87 millones de euros, con ingresos previstos de hasta 24,3 millones, asegurando la viabilidad económica. La ejecución y tramitación del proyecto se prevé entre 30 y 42 meses, e incluye un periodo de información pública de un mes tras su publicación oficial.

El Ayuntamiento de Marbella da un paso adelante para reconvertir la parcela municipal de los antiguos depósitos de El Molinillo en una promoción de vivienda protegida.

Una operación con la que pretende contribuir a paliar el grave déficit de vivienda asequible que arrastra la localidad.

La propuesta urbanística prevé entre 80 y 120 VPO en un ámbito de 5.763,13 metros cuadrados situado en la avenida Arias de Velasco, en una zona ocupada por instalaciones en desuso y obsoletas.

La iniciativa se articula como una Actuación de Transformación Urbanística de Mejora Urbana (ATU-MU) y afecta a la finca municipal inscrita con la ficha 142 del inventario de bienes del Ayuntamiento.

El documento plantea sustituir el uso actual ligado a infraestructuras de abastecimiento por una nueva ordenación residencial, con usos complementarios de servicios, equipamientos, áreas libres y aparcamientos, para integrar mejor este espacio en la trama urbana de Marbella.

Según la memoria técnica, la parcela se considera hoy infrautilizada y desconectada del entorno, con un desnivel de hasta nueve metros respecto a la avenida.

La nueva propuesta busca precisamente corregir esa discontinuidad urbana mediante una ordenación más compacta, con fachadas hacia la vía principal, recorridos peatonales y una mayor permeabilidad entre el interior de la parcela y el resto de la ciudad.

Datos económicos

El estudio incorpora una estimación económica preliminar que sitúa el coste total de la actuación entre 12,37 millones y 19,87 millones de euros, en función del escenario final de edificabilidad y número de viviendas.

Los ingresos previstos, también a nivel orientativo, oscilan entre 12,6 millones y 24,3 millones de euros, lo que permitiría encajar la operación dentro de parámetros de viabilidad económica.

La propuesta se apoya además en la titularidad municipal del suelo, un factor que facilita la ejecución y reduce parte de las cargas habituales de este tipo de desarrollos.

En la documentación se subraya que la actuación no solo pretende aumentar la oferta residencial protegida, sino también regenerar un enclave urbano degradado y dotarlo de nuevos usos compatibles con el barrio.

En términos de calendario, el documento calcula entre 30 y 42 meses para completar la tramitación y la ejecución, desde la aprobación de la delimitación hasta la urbanización y la edificación.

Parte del impulso de la iniciativa es la propuesta de delimitación de transformación urbanística y el sometimiento del documento a un periodo de información y consulta pública por un plazo de un mes, a contar desde su publicación en el Boletín Provincial de la Provincia (BOP), hito que tuvo lugar este miércoles 20 de mayo.