Armani aterriza en Marbella con su primer gran proyecto residencial en España junto a Rafael Nadal

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Las claves Generado con IA Armani lanza su primer proyecto residencial en España, Armani Residences Marbella, en colaboración con Sierra Blanca Estates y Palya Assets, sociedad liderada por Abel Matutes y Rafael Nadal. El exclusivo complejo estará situado en la Milla de Oro de Marbella, contará solo con 33 residencias y ofrecerá amplias zonas ajardinadas, privacidad y vistas al Mediterráneo y la Sierra Blanca. El diseño de las viviendas sigue los principios de Armani/Casa, priorizando la alta calidad, el bienestar y la conexión con el entorno; la primera fase comercializará solo diez viviendas. El complejo ofrecerá servicios exclusivos como spa, gimnasio, club privado y conserjería 24 horas; la construcción comenzará en junio de 2026 y la entrega está prevista para 2028.

Marbella suma una nueva gran operación inmobiliaria de lujo con sello internacional.

El Grupo Armani ha elegido la Costa del Sol para desarrollar su primer proyecto residencial en España: Armani Residences Marbella, un exclusivo complejo de alto standing que se levantará en plena Milla de Oro de la ciudad de la mano de Sierra Blanca Estates y Palya Assets, sociedad liderada por el empresario Abel Matutes y el extenista Rafael Nadal.

El anuncio, realizado este lunes desde Milán, confirma la llegada de una de las marcas más icónicas del lujo mundial a uno de los mercados inmobiliarios más cotizados de Europa. El complejo se ubicará en una de las últimas grandes parcelas privadas disponibles en la Milla de Oro, el corredor que une Marbella con Puerto Banús y que concentra algunas de las viviendas más exclusivas del Mediterráneo.

Solo 33 residencias

El proyecto ocupará una superficie de 50.000 metros cuadrados rodeada de naturaleza y con vistas abiertas al Mediterráneo y a la Sierra Blanca. Frente a otros grandes desarrollos de lujo, Armani Residences Marbella apuesta por un concepto de baja densidad: únicamente contará con 33 residencias distribuidas en pocos edificios y amplias zonas ajardinadas para garantizar privacidad, tranquilidad y exclusividad.

Otra imagen del futuro complejo residencial de Armani en Marbella.

La primera fase de comercialización arrancará con solo diez viviendas.

Los promotores destacan que el complejo ha sido concebido bajo los principios estéticos y filosóficos de Armani/Casa, la división residencial de la firma italiana dirigida creativamente por Giorgio Armani. El diseño interior apostará por líneas sobrias, materiales de alta calidad y espacios enfocados al bienestar, el equilibrio y la conexión con el entorno.

Rafael Nadal y el universo Armani

El proyecto supone además el reencuentro de Rafael Nadal con la firma italiana más de una década después de protagonizar las campañas internacionales de Emporio Armani Underwear y Armani Jeans.

"Este proyecto tiene un significado muy especial para mí", asegura Nadal en el comunicado difundido por la compañía. El extenista destaca especialmente la oportunidad de volver a colaborar con Armani y de impulsar en Marbella un desarrollo "centrado en promover el bienestar, los valores deportivos y un estilo de vida mediterráneo".

Junto a Nadal participa Abel Matutes a través de Palya Assets. "Asociarnos con Sierra Blanca y Armani en Marbella representa la convergencia natural entre excelencia inmobiliaria, diseño icónico y una forma de vivir que trasciende el lujo para convertirse en experiencia. La Costa del Sol es hoy uno de los grandes escenarios internacionales del estilo de vida contemporáneo y estamos encantados de formar parte de este proyecto", asegura.

La promoción correrá a cargo de Sierra Blanca Estates, una de las firmas inmobiliarias de referencia en el segmento premium de la Costa del Sol. Su CEO, Carlos Rodríguez, considera que la llegada de Armani "marca un antes y un después para Marbella" y refuerza el posicionamiento internacional de la ciudad dentro del mercado residencial de ultra lujo.

El complejo incluirá servicios orientados al segmento más exclusivo del mercado internacional, entre ellos spa de última generación, gimnasio, club privado y servicio de conserjería 24 horas.

Todo ello quedará integrado en un diseño paisajístico que busca fusionar arquitectura, sostenibilidad y naturaleza.

La construcción está prevista para comenzar en junio de 2026, mientras que la entrega de las viviendas se fija para 2028.