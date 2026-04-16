Marbella ya pone coto a los solares vacíos: podrá obligar a vender terrenos abandonados y 'esqueletos' de ladrillo

Las claves

Las claves Generado con IA Marbella ha puesto en marcha una nueva ordenanza para obligar a los propietarios a mantener en buen estado solares vacíos y edificios inacabados. El Ayuntamiento podrá forzar la venta de terrenos abandonados y construcciones paralizadas si no se inician las obras en el plazo de un año. La normativa afecta a solares vacíos, obras paralizadas y edificios en ruina, que serán inscritos en un registro municipal público y telemático. El objetivo es regenerar barrios degradados, frenar la especulación y garantizar el uso social de la propiedad.

Marbella quiere poner coto a los solares vacíos y a los esqueletos de ladrillo sin terminar que salpican parte de su paisaje.

Con este objetivo, el Ayuntamiento de Marbella puso en marcha meses atrás la redacción y aprobación de la nueva Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas (RMSER).

Tras superar todo el proceso administrativo necesario, esta herramienta urbanística se activa. En concreto, desde este jueves ya está en vigor la norma después de que fuese publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga de ayer miércoles.

Con este paso adelante, el Consistorio dispone ya de los instrumentos suficientes para, bajo la amenaza, incluso, de la venta forzosa obligar a los propietarios a mantener en estado adecuado sus solares, así como a acometer el desarrollo de los proyectos paralizados.

¿Por qué ahora?

El equipo de Gobierno ha sido claro en sus motivos: Marbella no puede permitirse mantener estructuras inacabadas, esqueletos que no solo afean la ciudad, sino que se han convertido en focos de insalubridad y peligro para los vecinos.

Con esta norma, basada en la ley andaluza (LISTA), el Ayuntamiento defiende que la propiedad privada tiene una "función social": o se le da uso al suelo, o se facilita que otro lo haga.

El registro no es una simple lista; es el paso previo a perder la propiedad. Y formarán parte del mismo:

Solares vacíos : Terrenos donde ya se debería haber construido según los plazos legales.

: Terrenos donde ya se debería haber construido según los plazos legales. Obras zombis : Construcciones paralizadas durante meses cuya licencia ha caducado.

Edificios en mal estado: Inmuebles declarados en ruina o que no cumplen con las órdenes municipales de reparación.

El "reloj" se pone en marcha

Una vez que un inmueble entra oficialmente en el Registro, el propietario tiene un año para solicitar la licencia e iniciar las obras. Si no lo hace, las consecuencias son automáticas:

Venta Forzosa : El Ayuntamiento puede sacar el inmueble a subasta para que un tercero lo compre y lo edifique.

: El Ayuntamiento puede sacar el inmueble a subasta para que un tercero lo compre y lo edifique. Sustitución : Se puede otorgar a otra empresa el derecho a construir sobre ese suelo.

Nota en el Registro de la Propiedad: La inclusión en este listado municipal se comunicará al Registro de la Propiedad para que cualquier posible comprador sepa que esa finca está bajo aviso de ejecución.

Para garantizar la transparencia, el Registro de Solares será público y telemático. Cualquier ciudadano podrá consultar a través de internet qué edificios o parcelas están bajo el "foco" de la administración y en qué fase del proceso se encuentran.

Con este movimiento, Marbella se dota de un garrote administrativo para movilizar el mercado inmobiliario, evitar la especulación con el suelo vacío y, sobre todo, regenerar los barrios que llevan décadas conviviendo con la degradación de solares abandonados.