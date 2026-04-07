La IA llega al lujo en Marbella: una inmobiliaria estrena un buscador que "lee la mente" del comprador

Las claves nuevo Generado con IA Costa Sunsets lanza en Marbella un buscador inmobiliario basado en inteligencia artificial que interpreta descripciones en lenguaje natural e imágenes. La herramienta permite a los compradores describir la casa que desean y la IA sugiere propiedades que encajan con su estilo de vida, sin necesidad de usar filtros técnicos. El sistema responde a una demanda internacional de compradores de lujo y sitúa a Marbella como referente en innovación proptech en el mercado residencial español. Costa Sunsets, con más de 20 años de experiencia y galardones internacionales, apuesta por introducir la IA conversacional en la búsqueda de viviendas exclusivas en la Costa del Sol.

Buscar casa en Marbella empieza a parecerse más a contarle un deseo a un amigo que a pelearse con filtros y desplegables.

La agencia Costa Sunsets ha implantado un buscador inmobiliario basado en inteligencia artificial capaz de interpretar descripciones en lenguaje natural e incluso imágenes para localizar viviendas a medida del estilo de vida del comprador, sin que este tenga que saber si lo que quiere es un ático o una villa.

La herramienta, pionera en la Costa del Sol, aterriza en uno de los mercados residenciales de lujo más dinámicos de Europa y sitúa a Marbella en el mapa del proptech internacional.

"Imagine poder buscar casa diciendo simplemente: 'Quiero una villa moderna con vistas al mar, mucha luz natural y a pocos minutos de la playa en Marbella'", resumen desde la compañía.

En lugar de obligar al usuario a marcar metros cuadrados, número de habitaciones o etiquetas técnicas, el sistema permite mantener una conversación en lenguaje natural, analiza el mensaje, lo cruza con cientos de propiedades y propone un listado de inmuebles que encajan con lo que el cliente tiene en la cabeza, no solo con lo que es capaz de escribir en un filtro.

"En lugar de navegar entre cientos de anuncios y filtros, los compradores pueden describir en la conversación la casa que imaginan y la tecnología se encarga de encontrar las propiedades que realmente encajan con ese estilo de vida", destaca Omèr Frijns, CEO de Costa Sunsets.

El objetivo, explica, es ahorrar tiempo a un comprador internacional que muchas veces llega a Marbella sin conocer el mercado local ni el vocabulario técnico.

El sistema no solo entiende texto. También permite trabajar con imágenes de referencia –por ejemplo, la foto de una cocina o de una fachada que gusta al cliente– para que la IA identifique patrones de diseño y los acerque a propiedades reales disponibles en el inventario de la agencia.

Marbella, laboratorio de proptech en plena ebullición del lujo

La apuesta tecnológica llega en un momento de máxima tensión al alza en el mercado residencial marbellí.

La demanda de villas prime se ha disparado en los últimos años, impulsada por compradores de Reino Unido, Países Bajos, Alemania, países nórdicos y Oriente Medio, mientras la escasez de suelo exclusivo mantiene la presión sobre los precios.

Ese perfil internacional, acostumbrado a plataformas como Airbnb, Zillow o Rightmove, tiene cada vez menos tolerancia a buscadores rígidos y experiencias de usuario anticuadas.

"Marbella y la Costa del Sol se están convirtiendo en un punto de encuentro entre innovación tecnológica y mercado inmobiliario internacional. Es un mercado global, dinámico y muy abierto a la adopción de nuevas soluciones digitales", señala el CEO.

Frente a lugares como Dubái, Miami o Lisboa, que llevan años usando tecnologías avanzadas en el sector inmobiliario, España había ido más lenta.

Con este movimiento, Marbella aspira a ser el primer mercado residencial de lujo del país en incorporar de forma sistemática la IA conversacional al proceso de búsqueda de vivienda desde una agencia boutique, no desde un gran portal.

Costa Sunsets Developments está especializada en propiedades exclusivas en la Costa del Sol. Fundada por Bianca Omloo y su hijo Omèr Frijns, la firma acumula más de dos décadas de experiencia en el mercado marbellí y más de 300 millones de euros intermediados en operaciones inmobiliarias, además de reconocimientos como los galardones Best Real Estate Agent Spain y Best Property Agency Spain 2025/26 en los Property Awards.