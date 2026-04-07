Adiós a Víctor, el policía que llegó a Marbella para acercarse a su familia y murió de un infarto en la Jefatura

Un montaje con una imagen de Víctor y el homenaje de sus compañeros.

Las claves nuevo Generado con IA Víctor Hernández, policía local de Marbella de 43 años, falleció de un infarto mientras entrenaba en el gimnasio de la Jefatura, solo dos semanas después de incorporarse al cuerpo. Hernández, natural de Málaga y recién trasladado desde Almuñécar para estar más cerca de su familia, deja esposa y una hija de 7 años. Compañeros de la Policía Local de Marbella le rindieron homenaje y la Jefatura guardó un minuto de silencio en su memoria. El mismo día, otro agente, Javier Gallardo, de la Policía Local de Ojén, falleció tras una caída en moto en Pedregalejo.

La Policía Local de Marbella está de luto por la muerte de uno de los suyos. El agente 1041, Víctor Hernández, de 43 años, ha fallecido este lunes tras sufrir un infarto mientras entrenaba en el gimnasio de la Jefatura, apenas dos semanas después de incorporarse al cuerpo.

A pesar de la rápida intervención de los servicios sanitarios, que trataron de reanimarlo durante varios minutos, finalmente solo pudieron certificar su fallecimiento en el lugar de los hechos.

Natural de Málaga capital, Hernández había llegado recientemente desde Almuñécar con un objetivo claro: acercarse poco a poco a su familia. Su destino en Marbella suponía ese paso. Sin embargo, este lunes, justo 14 días después de su presentación oficial por parte del Ayuntamiento, su vida se apagó de forma repentina. Deja a su mujer y una niña pequeña de apenas 7 años.

“Desde la Policía Local de Marbella queremos expresar nuestro más sincero pésame a su familia, amigos y allegados. Su pérdida, repentina e inesperada, deja un vacío inmenso entre nosotros”, han trasladado sus compañeros, que en la noche del lunes le rindieron homenaje encendiendo las luces de sus motos.

“No muere quien se va, sino quien se olvida”, escribieron, visiblemente afectados. Hernández formaba parte de la Hermandad de Dragones Motoristas de Marbella, donde también ha sido recordado con emoción.

“No se puede ser inmortal, pero sí eterno”, señalaron durante el homenaje. Este martes, la Jefatura ha guardado un minuto de silencio en su memoria y, al mediodía, compañeros y familiares le han dado el último adiós en una misa celebrada en Parcemasa.

Otro policía fallecido

Este mismo lunes, el cuerpo de la Policía Local de Ojén también recibió la noticia de la muerte de Javier Gallardo, un joven malagueño de 33 años que acaba de acceder al cuerpo de agentes municipales de este pueblo malagueño. En su caso, sufrió una grave caída con su moto en Pedregalejo. Aunque los sanitarios también hicieron todo por salvar su vida, no lograron reanimarlo.