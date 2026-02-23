Cinco heridos en una colisión entre dos turismos en Marbella: una de las víctimas es una menor de 11 meses

Las claves nuevo Generado con IA Cinco personas han resultado heridas en una colisión entre dos vehículos en la avenida Cánovas del Castillo de Marbella. Entre los heridos se encuentra una menor de 11 meses que fue atendida en el lugar por una UVI móvil. Dos de los heridos, una mujer de 34 años y otra persona de datos no especificados, fueron trasladados al Hospital Costa del Sol. El accidente movilizó a servicios de emergencias sanitarias y a la Policía Local, quienes atendieron rápidamente a las víctimas.

Cinco personas han resultado heridas, entre ellas una menor de 11 meses, en un accidente de tráfico registrado en Marbella, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, en un comunicado.

El 112 ha atendido a las 17.42 horas el primero de varios avisos que informaban de una colisión entre dos vehículos en la avenida Cánovas del Castillo. Además, indicaban que en el siniestro había personas heridas.

La sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Local, que se han desplazado al lugar del siniestro.

Los servicios sanitarios han atendido a cinco heridos, dos de los cuales, una mujer de 34 y otra persona de la que no han trascendido más datos, han sido evacuados al Hospital Costa del Sol.

El resto de los afectados, entre los que hay un menor de 11 meses y un varón de 48 años, no han precisado traslado hospitalario y han sido atendidos en el lugar por una UVI móvil.