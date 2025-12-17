Disparos disuasorios para frenar a unos 'petaqueros' en Marbella: el origen de las detonaciones de este martes

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Local realizó disparos disuasorios en La Campana, Marbella, durante una persecución relacionada con el narcotráfico contra un grupo de 'petaqueros'. Los agentes sospecharon de varios individuos que iban en dos coches y transportaban numerosas garrafas de combustible, intentando huir tras ser interceptados. Los ocupantes de los vehículos abandonaron el coche y huyeron a pie, dejando en su interior unas veinte garrafas de gasolina; no hay detenidos. Vecinos de la zona escucharon más de una decena de disparos y encontraron casquillos en la calle, lo que generó alarma por un posible tiroteo entre delincuentes.

Este martes por la noche, varios vídeos compartidos en redes sociales alertaban de un tiroteo en Marbella, concretamente, en la zona de La Campana, en Nueva Andalucía. Sin embargo, no se trata de un incidente con armas de fuego entre delincuentes, sino una intervención policial relacionada con el narcotráfico, y más concretamente contra los denominados 'petaqueros'.

Según han informado desde la Comisaría Provincial de Málaga, todo ocurrió sobre las 21.30 horas de este martes, 16 de diciembre, y se trató de una persecución de la Policía Local. Fuentes cercanas al caso han explicado a EL ESPAÑOL de Málaga que los agentes "sospecharon" de un grupo numeroso de individuos en este barrio de San Pedro de Alcántara y decidieron darles el alto. Iban en dos coches diferentes y los habían visto 'repostando'.

Ante el caso omiso por parte del grupo de presuntos delincuentes, se inició una persecución en la que los agentes descerrajaron varios disparos al aire con el fin de intimidar a los delincuentes y evitar que se dieran a la fuga con numerosas botellas de combustible en el interior.

Ahora hay una investigación abierta por parte de la Policía Nacional para esclarecer los hechos y tratar de dar con los individuos que iban en el vehículo, que posteriormente fue abandonado tras huir a pie sus ocupantes. Dejaron en su interior en torno a la veintena de garrafas de gasolina. No constan detenidos.

Esta mañana, algunos vecinos aún localizaban en La Campana algunos casquillos de balas y han confirmado a este periódico que escucharon más de una decena de disparos. Pensaron, cuentan, que se trataba de un nuevo tiroteo "entre malos", a los que aseguran que tristemente se están "acostumbrando".