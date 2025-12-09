Tres personas hospitalizadas tras el incendio de la cocina de un restaurante de un centro comercial de Marbella

Las claves nuevo Generado con IA Tres personas, incluyendo un menor de 16 años, resultaron intoxicadas por inhalación de humo tras un incendio en la cocina de un restaurante en Marbella. El incendio se produjo en un local situado en un centro comercial de la A-7 sobre las 19:15 horas del lunes. Las personas afectadas, dos mujeres de 41 y 52 años y un menor, fueron evacuadas al hospital Costa del Sol. Bomberos, Policía Nacional, Policía Local y servicios sanitarios participaron en la intervención tras recibir avisos por el incendio.

Tres personas, una de ellas menor de edad, han resultado afectadas por inhalación de humo y han precisado evacuación hospitalaria tras un incendio en un restaurante registrado ayer en Marbella (Málaga), según ha informado este martes el 1-1-2.

De acuerdo con los datos aportados por este ente, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el siniestro se produjo en la cocina de un restaurante ubicado en un centro comercial en la A-7 sobre las 19.15 horas de ayer lunes.

A esa hora, el 1-1-2 recibió varios avisos por un incendio en la cocina de un local con posibles personas afectadas. Se activó entonces a los Bomberos de Marbella, a la Policía Nacional, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Fuentes sanitarias han indicado que, como consecuencia del suceso, tres personas resultaron intoxicadas por humo. Se trata de dos mujeres de 41 y 52 años y de un menor de 16.

Todos fueron evacuados por los equipos médicos al hospital Costa del Sol.