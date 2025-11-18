Una persona atropellada en la A-7 a su paso por Marbella: el accidente ha causado retenciones en ambos sentidos
La víctima, en estado grave, podría ser una joven que viajaba en bicicleta o patinete a la altura del kilómetro 1.050 de esta vía.
Una persona ha resultado herida grave tras ser atropellada en el kilómetro 1.050 de la A-7, a la altura de Marbella, sobre las 11:10 horas.
El accidente ocurrió en la salida de Puerto Banús hacia San Pedro de Alcántara; la víctima podría ser una joven, aunque no se ha confirmado si iba en bicicleta o patinete.
El siniestro ha provocado importantes retenciones en ambos sentidos de la A-7, con colas de hasta dos kilómetros hacia Málaga y cuatro en sentido Cádiz.
Al lugar acudieron Guardia Civil de Tráfico, el Equipo de Mantenimiento de Carreteras y servicios sanitarios del 061 para atender la emergencia.
