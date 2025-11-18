Una persona atropellada en la A-7 a su paso por Marbella: el accidente ha causado retenciones en ambos sentidos

Las claves nuevo Generado con IA Una persona ha resultado herida grave tras ser atropellada en el kilómetro 1.050 de la A-7, a la altura de Marbella, sobre las 11:10 horas. El accidente ocurrió en la salida de Puerto Banús hacia San Pedro de Alcántara; la víctima podría ser una joven, aunque no se ha confirmado si iba en bicicleta o patinete. El siniestro ha provocado importantes retenciones en ambos sentidos de la A-7, con colas de hasta dos kilómetros hacia Málaga y cuatro en sentido Cádiz. Al lugar acudieron Guardia Civil de Tráfico, el Equipo de Mantenimiento de Carreteras y servicios sanitarios del 061 para atender la emergencia.

Un accidente de tráfico está complicando la circulación en la carretera A-7 a su paso por Marbella. Al parecer una persona ha resultado herida grave tras ser atropellada en el kilómetro 1.050 sobre las 11.10 horas. Algunos alertantes hablaban de una ciclista, aunque otros apuntaban que iba en patinete, extremo que hasta el momento no ha sido confirmado por fuentes oficiales.

El siniestro ha tenido lugar concretamente en la salida que va de Puerto Banús a San Pedro de Alcántara, donde un coche se ha llevado por delante a la víctima, que según fuentes consultadas, podría ser una chica joven.

Hasta la zona el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha enviado a la Guardia Civil de Tráfico, al Equipo de Mantenimiento de Carreteras y a los efectivos sanitarios del 061.