Organizan un encuentro en Marbella para juntar a inversores con proyectos tecnológicos disruptivos

Este jueves 30 de octubre a las 17:00 hay una cita importante en Marbella en el sector tecnológico. Se llama Chief Nights, tendrá lugar en The Pool y el objetivo es conectar a inversores con los impulsores de proyectos tecnológicos disruptivos. El evento cuenta además con la colaboración de X y Oracle Cloud.

Diseñado para profesionales interesados en las tendencias que redefinen los mercados, el encuentro ofrecerá una visión estratégica sobre innovaciones con alto potencial de impacto. Los asistentes podrán descubrir proyectos que se perfilan como protagonistas en el futuro digital global.

Entre las propuestas que se exhibirán destacan una solución fintech capaz de desafiar a grandes corporaciones, herramientas médicas destinadas al consumo masivo, avances enfocados en usuarios de vehículos eléctricos y una plataforma que transformará la experiencia gastronómica en restaurantes.

Chief Nights también presentará una tecnología inédita que interpreta emociones humanas mediante análisis visual. Las plazas son limitadas y las inscripciones permanecen abiertas en la página oficial de The Pool, en su sección de eventos.