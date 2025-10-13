Tiroteo de madrugada en Marbella: el autor de los disparos ha sido detenido en Algeciras
Nuevo tiroteo de madrugada en la ciudad de Marbella: los hechos han ocurrido este domingo, 12 de octubre, en la zona del Palacio de Congresos, en la calle Roy Boston. Según han confirmado fuentes policiales, el presunto autor ya ha sido detenido en la localidad de Algeciras, tras darse a la fuga en un vehículo.
El suceso se ha saldado con un herido leve, de 38 años de edad, y un joven de 25 años detenido por su presunta responsabilidad en los hechos, según han detallado las mismas fuentes.
Tras el aviso, hasta el lugar se movilizaron efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local de Marbella. Según ha adelantado Sur, y han confirmado fuentes consultadas, el tiroteo se produjo mientras el herido abría la puerta de un inmueble.
Al parecer, la víctima se refugió en el interior de la vivienda y consiguió esquivar las detonaciones. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las causas del suceso y el trasfondo del mismo.