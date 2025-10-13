Tiroteo de madrugada en Marbella: el autor de los disparos ha sido detenido en Algeciras

Nuevo tiroteo de madrugada en la ciudad de Marbella: los hechos han ocurrido este domingo, 12 de octubre, en la zona del Palacio de Congresos, en la calle Roy Boston. Según han confirmado fuentes policiales, el presunto autor ya ha sido detenido en la localidad de Algeciras, tras darse a la fuga en un vehículo.

El suceso se ha saldado con un herido leve, de 38 años de edad, y un joven de 25 años detenido por su presunta responsabilidad en los hechos, según han detallado las mismas fuentes.