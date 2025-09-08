Novedades en el caso del pequeño Oliver, desaparecido en Marbella: podría estar en Tailandia con su madre

La desaparición del pequeño Oliver Pugh, de tres años, en Marbella, llegó a los medios españoles de manera silenciosa por un aviso del Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) hace apenas unas semanas.

Se daban a conocer los rasgos del menor, la última ubicación y la fecha en la que se le perdió la pista. Nada más. Sin embargo, los medios internacionales han estado ampliando detalles al respecto del pequeño y su familia mientras la investigación avanza.

Oliver es hijo de la influencer rusa Anastasiia Chikina y del británico Mathew Pugh. Ambos se separaron en mayo e iniciaron un proceso judicial para ver quién se quedaba con la custodia del menor. Al parecer, de inicio la madre se hizo con la custodia provisional del caso, según recogen los medios británicos, aunque contaba con la prohibición de salida expresa de España, dictada en un juzgado marbellí.

En este sentido, al ver Mathew que no podía contactar con su hijo, el pasado 7 de agosto abogó por denunciar su desaparición. Así lo cuenta él mismo en una entrevista. Al parecer, el juzgado llegó a pedirle a la mujer el pasaporte del menor, pero esta expresó que lo había perdido. En cuanto tuvieron constancia de los hechos, la Policía Nacional abrió una investigación sobre el caso, enfocándolo como una posible sustracción internacional.

Según ha publicado The Scottish Sun, días antes de la desaparición, un juzgado marbellí había decidido otorgar la custodia plena al padre de Oliver, limitando a la madre a visitas supervisadas. Para Mathew, esta decisión ha sido determinante para que su ex acabara huyendo con su hijo acompañada de su madre y su hermana menor de edad. “En lugar de enfrentarse al veredicto, decidió huir con Oliver”, afirmaba el padre en la entrevista.

Y aquí es donde empieza el revuelo, con la llegada de las primeras hipótesis. De inicio, todo apuntaba a que la influencer se había llevado al pequeño Oliver a su país de origen, Rusia. La dificultad de una extradición en Moscú parecía hacer de Rusia el país perfecto para huir.

Sin embargo, este 5 de septiembre se rompían los esquemas de Mathew al ver un storie que compartió en Instagram su expareja sentimental. “Tenemos una conversación difícil que tener. Hablemos de lo aterrador que es cuando el sistema está en contra del niño. Tenemos tiempo, no mucho, pero lo tenemos, para entender la verdad. La verdad no será agradable para todos, suele quedar detrás de puertas cerradas, pero aquí sale a la luz”, escribía a sus miles de seguidores.

Así, como recoge en The Irish Sun, un día después, la mujer subió unas imágenes en un centro comercial que bien podría ser el Iconsiam de Bangkok, en Tailandia. En las fotografías se ve a la madre junto a su hermana menor en distintos puntos del recinto, por lo que se presupone que podrían encontrarse allí. En ninguna se ve al pequeño.

Si bien, la mayoría de medios extranjeros sostienen que la colaboración entre España y Tailandia es mucho más sencilla que con Rusia y cuentan con acuerdos en materia de extradición.

En cualquier caso, Mathew a principios de septiembre ofreció una recompensa de 100.000 euros para cualquier persona que diera información sobre el niño. “Oliver necesita y merece tener a ambos padres en su vida. Al llevártelo lejos de su padre, de sus amigos y de todo lo que le resulta familiar, la única víctima es él. Sé que lo quieres y que quieres lo mejor para él, pero esto está causando dolor no solo a él, sino también a ti y a tu familia. Por favor, detente antes de que esto sea aún más difícil para todos”, le dedicaba a la mujer el padre del menor.