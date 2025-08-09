Una pelea en Marbella se salda con un detenido y un menor apuñalado: ha recibido una veintena de puntos

Nuevo suceso en la provincia de Málaga. Una pelea multitudinaria en Marbella se ha saldado esta madrugada con al menos una persona herida que fue trasladada al Hospital Costa del Sol de la localidad.

Los hechos ocurrieron sobre las 1.40 horas de la madrugada. El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió una llamada justo a esa hora alertando de una trifulca entre varias personas y explicando que había una persona herida.

En un vídeo que se ha compartido en redes sociales se ve a un grupo de jóvenes pegándose entre ellos, justo frente a un negocio de hostelería donde muchos de los clientes se quedan alucinando con la escena. Todos los intervinientes, podían ser una decena, son aparentemente muy jóvenes.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga que la persona herida es un menor que recibió un corte en el brazo para el que precisó al menos una veintena de puntos. Así, han precisado que hay una persona detenida en relación con los hechos.

Hasta el lugar se trasladaron efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y sanitarios. El chico fue trasladado en ambulancia. Hasta el momento se desconoce el origen de la pelea ni si hay personas detenidas.

