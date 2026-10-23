Revuelo en Cruz de Humilladero con un hombre armado con un cuchillo: así lo redujo la Policía Nacional

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Un hombre armado con un cuchillo sembró el pánico anoche en la plaza Cruz de Humilladero en Málaga, amenazando a peatones y a la policía. Agentes de la Policía Nacional lo mantuvieron encañonado y cercado en plena calzada mientras circulaba el tráfico por la zona. La intervención concluyó cuando un furgón policial embistió levemente al individuo para derribarlo y lograr su inmediata detención. El detenido fue trasladado a dependencias policiales sin que se hayan registrado heridos durante el incidente.

Momentos de tensión anoche en la plaza de Cruz de Humilladero, la rotonda principal del barrio malagueño. Sobre las 22.30 horas, un hombre armado con un arma blanca provocó el revuelo entre los vecinos de la zona, que siguieron desde sus ventanas y desde la acera la intervención de la Policía Nacional para reducirlo.

Según relatan los vecinos, el hombre iba sembrando el pánico por la calle con el cuchillo y habría llegado a intentar enfrentarse con otro hombre. Aseguran que "amenazó" a todo aquel con el que se iba encontrando y que llevaba molestando desde la tarde por la zona.

Un vídeo grabado desde un piso alto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga, recoge buena parte de lo ocurrido. En las imágenes se ve al hombre, con vaqueros claros, una chaqueta oscura y una bolsa verde en la mano, caminando por el centro de la calzada junto a la rotonda.

A pocos metros hay dos vehículos parados junto a la acera, uno parece un VTC, por la matrícula azul (se desconoce si pudo bajarse de este) y el otro es un coche patrulla con las luces encendidas.

En los primeros segundos de la grabación, el hombre está frente a un agente de la Policía Nacional, armado con una porra extensible, al que amenaza con un arma blanca.

En un momento, el agente también saca su pistola. Los dos se mueven en círculo durante unos instantes a escasa distancia. Mientras, junto al coche patrulla, una segunda agente lo apunta en un segundo plano con un arma de fuego.

El hombre avanza y retrocede varias veces, nervioso, y los agentes se van recolocando a su alrededor para mantener la distancia. Todo pasa con el tráfico abierto: por la calle perpendicular siguen circulando coches y una moto, y en los alrededores varios peatones están pendientes de lo que ocurre.

El atropello

El desenlace de la intervención llega de golpe. En el vídeo se puede apreciar cómo un furgón de la Policía Nacional entra en escena con las luces encendidas, va directo hacia el hombre y lo atropella con la parte delantera a una baja velocidad, pero la suficiente para tumbarlo. Con el impacto cae al suelo y la maniobra es clave para neutralizarlo.

En ese momento varios agentes se le echan encima y lo inmovilizan en el suelo. Del furgón se baja una marea de trajes azules a los que se une un segundo coche patrulla, gracias a los cuales el binomio logra detenerlo.

Finalmente, según se observa en varias imágenes grabadas por vecinos, se juntaron casi una decena de vehículos de la Policía Nacional y de la Local.

Hasta el momento no consta que el hombre dejara a ninguna persona herida. El hombre fue trasladado a dependencias policiales por la Policía Nacional para ser puesto a disposición judicial. La Comisaría Provincial de Málaga tampoco ha informado hasta ahora de qué delitos se le imputan al hombre.