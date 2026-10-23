Imagen de la intervención por las inundaciones de Campanillas. Ayuntamiento de Málaga

Málaga prepara un sistema de alertas por WhatsApp y SMS para avisar de inundaciones a los vecinos de zonas de riesgo

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Málaga saca a licitación por 35.000 euros un sistema de alertas por WhatsApp, SMS y correo electrónico para avisar de emergencias e inundaciones a los vecinos de zonas de riesgo. La herramienta iniciará con al menos 500 destinatarios, incluyendo 150 efectivos de Protección Civil y 350 vecinos inscritos de forma voluntaria, priorizando inicialmente las barriadas de Santa Águeda y Santa Cristina. El sistema permitirá delimitar geográficamente los envíos e incluirá un protocolo de 'Disparo Inmediato' para que los mandos de guardia lancen avisos urgentes sin validación previa ante riesgos vitales inminentes. Esta plataforma actuará como un complemento local al sistema nacional ES-Alert y estará conectada a redes de sensores y al modelo predictivo de inundaciones de la Universidad de Málaga.

El Ayuntamiento de Málaga quiere reforzar su capacidad para avisar a la población ante una emergencia con una nueva plataforma de mensajería que permitirá enviar alertas geolocalizadas a través de WhatsApp, SMS y correo electrónico.

El sistema está concebido para mejorar la coordinación de los equipos municipales y hacer llegar instrucciones de protección a los ciudadanos inscritos, con especial atención a las zonas con riesgo de inundación.

El proyecto sale a contratación con un presupuesto de 35.000 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución previsto de 21 días. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 6 de noviembre, según las condiciones del pliego técnico.

La herramienta se plantea inicialmente para un mínimo de 500 destinatarios. De ellos, alrededor de 150 corresponderán a efectivos y responsables integrados en la estructura del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil Local de Málaga, mientras que al menos otros 350 serán personas inscritas en el censo voluntario de población vinculada a zonas prioritarias de riesgo.

El documento señala expresamente las barriadas de Santa Águeda y Santa Cristina como áreas iniciales para ese registro, que podrá incluir tanto a residentes habituales como a propietarios de inmuebles, titulares de actividades económicas y familiares o representantes de personas vulnerables.

La cifra de 500 destinatarios constituye el alcance mínimo inicial previsto en el contrato, no el límite de usuarios que podrá tener la plataforma. El pliego establece que el suministro no estará limitado por el número de operadores ni por el de destinatarios registrables.

Alertas por varios canales

Una de las principales características del sistema será la posibilidad de seleccionar a quién dirigir cada aviso según la ubicación y el tipo de emergencia.

La plataforma deberá permitir delimitar áreas mediante polígonos cartográficos, radios alrededor de un punto o zonas administrativas, como distritos, barrios y barriadas.

De esta forma, los mensajes podrán dirigirse a las personas registradas en el área potencialmente afectada, sin necesidad de enviar todas las comunicaciones al conjunto de usuarios del sistema.

El pliego contempla tres vías de comunicación. La primera será WhatsApp, mediante la plataforma oficial de mensajería para empresas; la segunda, el envío masivo de SMS, incluidos mensajes Flash cuando los terminales y operadores lo permitan; y la tercera, el correo electrónico, destinado también a comunicaciones preventivas más extensas e informes técnicos.

La contratación incluye una bolsa mínima de 25.000 comunicaciones, destinada a pruebas, simulacros y operación del sistema durante el periodo de garantía.

La plataforma incorporará un mecanismo de activación inmediata para situaciones de riesgo vital inminente, como avenidas torrenciales súbitas, roturas de presas o accidentes graves con mercancías peligrosas.

En circunstancias ordinarias, los avisos a la población deberán pasar por un circuito de validación humana antes de su envío. Sin embargo, el denominado protocolo de Disparo Inmediato permitirá que determinados mandos de guardia emitan directamente una alerta sin esperar a la validación previa del director del Plan.

El pliego reserva esta facultad al jefe de Sala del 092, al jefe de Guardia de Bomberos o al director técnico de guardia. La activación requerirá una confirmación en dos pasos y generará un registro de la actuación. El mensaje se enviará simultáneamente por WhatsApp y SMS a los destinatarios registrados dentro del área de impacto.

Además, la plataforma deberá dejar constancia de las comunicaciones emitidas, los destinatarios seleccionados, los canales empleados y las horas de envío y recepción de los acuses disponibles. Estos registros deberán conservarse durante un mínimo de tres años.

El sistema también estará preparado para recibir datos estandarizados procedentes de redes de sensores, como pluviómetros y medidores del nivel de agua en arroyos, así como del modelo predictivo de inundaciones de la Universidad de Málaga.

Un complemento a ES-Alert

El propio pliego establece que la nueva herramienta tendrá carácter complementario respecto al sistema nacional de avisos a la población ES-Alert, integrado en la Red de Alerta Nacional. Por tanto, la contratación municipal no pretende reemplazar ese mecanismo, sino añadir una vía de comunicación dirigida a los ciudadanos inscritos y reforzar la coordinación operativa de los servicios de emergencia.

La inscripción ciudadana será voluntaria y se realizará a través de un portal web bajo un dominio municipal. El formulario permitirá registrar teléfonos de contacto, canales preferidos, zonas de interés y, de manera voluntaria, situaciones de vulnerabilidad o necesidades especiales de asistencia.

El Ayuntamiento será el responsable del tratamiento de los datos personales. El contrato exige que la base de datos, el portal y las copias de seguridad se alojen en centros de datos de la Unión Europea, además de establecer medidas de seguridad y control de acceso.

Los 35.000 euros del presupuesto base incluyen el derecho de uso perpetuo del software, su instalación e integración, la configuración inicial, la formación técnica, las comunicaciones contratadas y una garantía de 24 meses con actualizaciones y soporte.

El Ayuntamiento podrá optar por instalar la herramienta en la infraestructura municipal del Centro Municipal de Emergencias o desplegarla en la nube, bajo las condiciones de seguridad previstas en el pliego. El adjudicatario también deberá depositar el código fuente y la documentación técnica para facilitar la autonomía municipal y permitir una futura migración.