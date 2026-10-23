Imagen de archivo de los suelos de Arraijanal, en Málaga. EEM

Costas da un nuevo paso en su apuesta por recuperar la playa de Arraijanal en Málaga y sus dunas naturales

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LO ESENCIAL Las claves La Dirección General de la Costa y el Mar adjudica por 27.164 euros la redacción del proyecto para restaurar la playa de Arraijanal en Málaga. La empresa adjudicataria dispone de un plazo de seis meses para definir las actuaciones de regeneración ambiental y protección frente a la erosión. El plan prevé recuperar los cordones dunares en la desembocadura del Guadalhorce, un tramo que ha sufrido retrocesos de más de cinco metros al año. La intervención incluirá la eliminación de infraestructuras que dañan el litoral, la creación de itinerarios peatonales y la ordenación de aparcamientos.

La recuperación ambiental de la playa de Arraijanal, en Málaga, da un nuevo paso administrativo.

La Dirección General de la Costa y el Mar acaba de formalizar el contrato para redactar el proyecto de restauración de este tramo del litoral, una intervención con la que se pretende recuperar su valor ecológico y mejorar la protección frente a la erosión costera.

El contrato ha sido adjudicado a Ingeniería y Estudios Mediterráneo, S. L. P., por un importe de 27.164,50 euros, IVA incluido. La empresa dispone de un plazo de seis meses para desarrollar los trabajos.

Se trata de una fase previa a la ejecución material de las actuaciones. El objetivo es definir técnicamente las medidas necesarias para regenerar el entorno, recuperar los cordones dunares y ordenar los usos públicos en una de las zonas costeras con mayor valor ambiental de Málaga, pero también sometida a una importante presión sobre su equilibrio natural.

El ámbito de actuación se localiza en la desembocadura del río Guadalhorce, en el litoral occidental de Málaga. Se trata de un espacio de pasado agrícola que presenta signos de degradación, con caminos en desuso, vertidos y afecciones vinculadas a los terrenos colindantes.

Pese a ello, el entorno conserva un importante interés natural por la presencia de sistemas dunares.

Su continuidad está condicionada por la regresión del litoral y la reducción de los aportes sedimentarios del Guadalhorce, relacionada con la regulación de los caudales del río.

Los estudios técnicos incorporados al expediente que acompañó a la licitación señalaban que este tramo de costa había registrado retrocesos superiores a cinco metros anuales en los últimos años.

Una evolución que ha llevado a considerar la erosión como uno de los principales problemas que debe abordar la futura intervención.

La redacción del proyecto deberá concretar las soluciones más adecuadas para recuperar el sistema dunar y reforzar la estabilidad del frente costero, teniendo en cuenta tanto la dinámica litoral como los efectos de los temporales y del cambio climático.

Itinerarios y usos ordenados

Entre las líneas de actuación planteadas en el expediente figuran la eliminación de infraestructuras que interfieren en la dinámica litoral, la recuperación de los cordones dunares y la creación de itinerarios peatonales y ciclistas.

También se contempla instalar paneles informativos y habilitar espacios de ocio y recreo de baja intervención, con especial atención a que estas zonas se sitúen tierra adentro y no invadan el área dunar.

La intención es facilitar el disfrute público del entorno sin comprometer la conservación de sus valores naturales.

Otra de las cuestiones que deberá abordarse es la ordenación del estacionamiento de vehículos fuera de la servidumbre de tránsito, junto con la integración paisajística de los usos existentes.

El expediente incluye, además, la previsión de desmantelar infraestructuras de saneamiento presentes en la zona y coordinar la intervención con otras actuaciones proyectadas por la empresa municipal de aguas para mejorar la dinámica del litoral.