Costco empieza a captar socios para su sexta tienda en España: abrirán en Málaga en primavera y su gasolinera, este mes

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LO ESENCIAL Las claves Costco abrirá en abril de 2027 su sexta tienda en España, ubicada en el Parque Comercial Málaga Nostrum. Su gasolinera en Málaga comenzará a funcionar este mismo mes de octubre con horario de lunes a domingo. La compañía ya ha comenzado la captación de socios, ofreciendo un vale de 10 euros de regalo a quienes se afilien antes de la inauguración. Existen dos modalidades de membresía: la tarjeta Gold Star para particulares por 36,30 euros al año y la Business por 30,25 euros anuales.

La cuenta atrás para la llegada de Costco a Málaga ya ha empezado. La cadena estadounidense de venta al por mayor ya trabaja a contrarreloj para abrir en abril de 2027 un nuevo establecimiento en el Parque Comercial Málaga Nostrum, que será su sexta tienda en España.

Los malagueños no tendrán que esperar tanto para estrenar el primer servicio que ofrecerá Costco en el parque comercial. La gasolinera, ubicada en la acera que comparte con negocios como Action o MGI, abre sus puertas este mes de octubre, según anuncia la compañía en la web que ha habilitado para su desembarco en la ciudad. Funcionará de lunes a domingo de 07.00 a 22.30.

Y mientras avanzan las obras, Costco ya busca socios. La empresa ha instalado una oficina temporal en el Centro Comercial Málaga Factory, abierta de lunes a sábado de 10.00 a 22.00. También es posible afiliarse a través de su página web o de su aplicación, seleccionando Málaga como tienda más frecuente.

Hacerse socio antes de la inauguración tiene premio. Costco ofrece un vale de 10 euros para gastar en cualquiera de sus tiendas en España, canjeable hasta 30 días después de la apertura del establecimiento malagueño.

Los nuevos socios podrán usar la tarjeta desde ya en las tiendas y gasolineras que la cadena tiene en el resto del país, ubicadas en Sevilla, Zaragoza, Las Rozas, Getafe y Sestao. Además, la renovación anual de la membresía se extenderá hasta la primavera de 2028.

La compañía ofrece dos modalidades de afiliación. La Gold Star, para uso individual, cuesta 36,30 euros al año con IVA incluido. La Business, pensada para negocios y empresas, sale por 30,25 euros anuales con IVA. Ambas incluyen una tarjeta adicional gratuita.

Costco se define como un club de compras por membresía de venta al por mayor, el conocido modelo cash and carry. La firma asegura que su objetivo es ofrecer “los productos de la mejor calidad a los precios más bajos posibles”.

En sus almacenes se vende de todo, desde alimentación y electrónica hasta ropa y productos de limpieza. Entre sus categorías figuran el equipamiento de oficina, los vinos, cervezas y licores, los electrodomésticos grandes y pequeños, la ferretería, la óptica y el menaje del hogar.