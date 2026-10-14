Presentación de la IX Carrera de la Prensa y la V Marcha Solidaria de Málaga. Asociación de la Prensa de Málaga (APM)

Málaga sale a la calle para correr por la libertad de prensa: la IX carrera solidaria que ayudará a los niños del Materno Infantil

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LO ESENCIAL Las claves La IX Carrera de la Prensa y la V Marcha Solidaria se celebrarán en Málaga el próximo domingo 15 de noviembre, con un límite de 1.500 participantes y con el barítono Carlos Álvarez como padrino. Los fondos recaudados en esta edición se destinarán a un proyecto de humanización para dar más luz y color a las consultas pediátricas del Hospital Materno Infantil de Málaga. El evento, organizado por la Asociación de la Prensa de Málaga, busca reivindicar la libertad de prensa, el periodismo independiente y la importancia del acceso a la información veraz. El diseño de la camiseta oficial corre a cargo de los humoristas gráficos Idígoras y Pachi, y el plazo para inscribirse permanecerá abierto hasta el 13 de noviembre.

Málaga vuelve a salir a la calle por la libertad de prensa. La Asociación de la Prensa de Málaga (APM) ha organizado la IX Carrera de la Prensa por la Libertad de Prensa y la V Marcha Solidaria, que se celebrarán el próximo domingo 15 de noviembre.

En esta edición, según han informado, el barítono malagueño Carlos Álvarez será el padrino de esta edición, cuya vertiente solidaria apoyará un proyecto de humanización en el área de Pediatría del Hospital Materno Infantil de Málaga.

La prueba volverá a recorrer las calles del centro de la capital malagueña para reivindicar la importancia de la libertad de prensa y de un periodismo libre, independiente y de calidad, al tiempo que promoverá la práctica deportiva y la solidaridad.

En cuanto a la participación, la APM confía en repetir el éxito de participación del año pasado, cuando la Carrera de la Prensa alcanzó los 1.500 corredores antes del plazo previsto.

Los participantes podrán inscribirse hasta el próximo 13 de noviembre, o hasta alcanzar el límite previsto de 1.500 corredores, si se completa antes. Se pueden realizar a través de carreradelaprensa.com y dorsalchip.es. Quienes se inscriban antes del 20 de octubre podrán beneficiarse del descuento por inscripción anticipada.

Novedades

La IX Carrera de la Prensa mantiene su apuesta por el deporte popular y la participación ciudadana, con algunos cambios en el reglamento para simplificar la competición. Entre las principales novedades, las categorías Periodista y Absoluta serán excluyentes, de modo que una misma persona no podrá recibir premios en ambas.

En la V Marcha Solidaria, la competición estará dirigida a participantes de entre 8 y 15 años, mientras que los menores de 7 años podrán participar gratuitamente, una medida destinada a facilitar la participación familiar.

La imagen de la IX Carrera de la Prensa vuelve a llevar la firma de los humoristas gráficos malagueños Idígoras y Pachi, responsables del diseño de la camiseta oficial, que este año será de color blanco y que se entregará a los corredores junto a su dorsal los días previos en El Corte Inglés de la Avda. de Andalucía.

La vertiente solidaria de esta edición se centrará en mejorar el entorno de las consultas pediátricas más utilizadas del Hospital Materno Infantil de Málaga. La doctora Esmeralda Núñez, jefa de Pediatría del centro, ha explicado que la recaudación permitirá incorporar más luz y color a estos espacios para hacerlos más acogedores para los menores y sus familias.

Presentación de la XI Carrera de la Prensa

Elena Blanco Castilla, presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, ha defendido la necesidad de contar con medios "libres, plurales e independientes, como garantía fundamental de una sociedad democrática".

En un contexto marcado por la polarización y las presiones sobre el ejercicio periodístico, ha reclamado protección para los profesionales frente a las agresiones y la precariedad laboral, así como garantías para el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz. Blanco ha destacado, además, la capacidad de esta iniciativa para acercar el periodismo a la sociedad.

"Correr de la mano ciudadanía y periodistas, como hacemos en esta prueba, es una buena forma de concienciar sobre los peligros que afectan a nuestra convivencia y de reivindicar la libertad de prensa como garante esencial de nuestra democracia", ha señalado.

Por su parte, Juan Rosas, vicepresidente de la Diputación Provincial de Málaga y diputado de Deportes, ha destacado la colaboración de la institución provincial con una iniciativa que combina actividad física, convivencia y defensa de la libertad de prensa.

Rosas ha animado a la ciudadanía y a los profesionales de la información de toda la provincia a participar en una jornada que también ofrece la oportunidad de compartir una experiencia deportiva y contribuir a una causa solidaria: "La Carrera de la Prensa reivindica la libertad de prensa, necesaria no solo hoy, sino siempre, porque garantiza el sistema democrático".

Daniel Pérez, director general de Deporte del Ayuntamiento de Málaga, ha puesto en valor el respaldo municipal a una prueba que une deporte, salud y compromiso social. También ha destacado el atractivo del recorrido, que discurre desde el entorno de La Rosaleda hasta la puerta del Ayuntamiento, y la incorporación de la Marcha Solidaria en la plaza de la Victoria.

«Es un recorrido espectacular para correr rápido porque es casi todo cuesta abajo y, además, en la plaza de la Victoria se une la Marcha Solidaria», ha señalado. Pérez, que ha ganado la carrera en varias ocasiones, ha dejado abierta la posibilidad de volver a ponerse las zapatillas este año.

La Fundación Unicaja, patrocinadora del evento desde su primera edición, ha estado representada por Miguel Gil, director de Relaciones Institucionales y con Stakeholders de la entidad, quien ha expresado su satisfacción por seguir colaborando con la APM en una cita consolidada en el calendario deportivo y social de Málaga.

El evento cuenta con el patrocinio de la Diputación, el Ayuntamiento de Málaga, El Corte Inglés, la Fundación Unicaja, el Hospital Quirónsalud Málaga, Metro Málaga y la Fundación Bidafarma, además de la colaboración de medio centenar de empresas y medios de comunicación.