El gran escaparate publicitario de los autobuses urbanos: Málaga ingresará 3,45 millones en tres años

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LO ESENCIAL Las claves EMTSAM ha adjudicado a Global Media & Entertainment la publicidad exterior de 210 autobuses urbanos y 36 mupis de la estación de Málaga. El canon fijo pactado asciende a 3,5 millones de euros por tres años, superando en un 85,6% el presupuesto mínimo exigido por el ayuntamiento. El acuerdo contempla, además, un canon variable del 60% para los autobuses, del 50% para los mupis y una bolsa económica anual de 30.000 euros. El contrato de explotación tiene una duración inicial de tres años con la posibilidad de ampliarse mediante dos prórrogas anuales más.

Los autobuses urbanos de Málaga son también un soporte publicitario con el que la empresa municipal de transportes busca obtener ingresos. EMTSAM ha adjudicado a Global Media & Entertainment la explotación comercial de los espacios exteriores de 210 vehículos de su flota y de 36 caras de mupis de la Estación de Autobuses por un canon fijo de 3.507.021 euros, sin IVA, para los tres primeros años del contrato.

La cantidad equivale a una media de 1,17 millones de euros anuales por el conjunto de los soportes. La mayor parte corresponde a los autobuses, por cuya explotación publicitaria la adjudicataria abonará un canon fijo de 3.450.015 euros durante el periodo inicial, unos 1,15 millones anuales de media. Los mupis aportarán otros 57.006 euros en tres años.

La operación no se limita al canon fijo. La oferta incorpora también un canon variable del 60% para los autobuses y del 50% para los mupis, además de una bolsa económica anual de 30.000 euros, de acuerdo con las condiciones recogidas en la resolución. Estos conceptos se rigen por sus propias condiciones contractuales y no deben sumarse directamente al canon fijo para calcular los ingresos totales.

La propuesta ganadora mejora de forma sustancial las condiciones económicas de partida. EMTSAM había establecido un canon fijo mínimo de 615.000 euros anuales por los espacios publicitarios de los autobuses y de 15.000 euros por los mupis de la estación. Para los tres primeros años, el mínimo conjunto ascendía a 1,89 millones de euros.

Global Media & Entertainment ha elevado esa cantidad hasta los 3,507 millones, lo que supone 1,617 millones más que el mínimo exigido, un incremento del 85,6%. En el caso concreto de los autobuses, el canon fijo ofertado supera en aproximadamente un 87% el mínimo previsto en el pliego.

Cinco empresas optaban al contrato

La adjudicación se ha resuelto mediante un procedimiento abierto al que concurrieron cinco compañías. Global Media & Entertainment obtuvo 91,27 puntos, por delante de PM Trans Europe, que alcanzó 88,39. Clear Channel España quedó en tercera posición, con 73,72 puntos, seguida de Guadalmedia Publicidad, con 69,15, y Alpha Publicidad Exterior, con 68,62.

El contrato tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de dos prórrogas anuales, hasta un máximo de cinco.