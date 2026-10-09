Localización de la nueva promoción de Dazia en Callejones del Perchel, en Málaga. Dazia

Dazia lleva a Málaga su modelo de 'flex living' en Madrid: 51 apartamentos amueblados para estancias de semanas y meses

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LO ESENCIAL Las claves La promotora madrileña Dazia llevará a Málaga su marca de 'flex living' Calido Living, con un edificio de 51 apartamentos amueblados para estancias temporales. El proyecto de alojamiento flexible combina servicios hoteleros con la privacidad de un apartamento tradicional y se ubicará en Callejones del Perchel. La operación se complementa con la promoción de 138 viviendas residenciales con precios que parten desde los 355.000 euros para un estudio de 55 metros cuadrados. Dazia prevé iniciar las obras antes del verano de 2027 y comenzar con la entrega de las primeras viviendas en los primeros meses del año 2029.

La promotora madrileña Dazia prepara la llegada a Málaga de un modelo de alojamiento que busca situarse entre el alquiler residencial tradicional y el hotel. La compañía ha reservado uno de los edificios de su nuevo proyecto en Callejones del Perchel para desarrollar un establecimiento de flex living con 51 apartamentos destinados a personas que necesiten alojamiento temporal durante semanas o varios meses.

Según los datos aportados por Leticia Pérez, directora general de Dazia Capital, el inmueble tendrá unos 2.000 metros cuadrados y funcionará bajo la marca Calido Living, el concepto que la compañía desarrolla en Madrid, donde cuenta con cuatro proyectos.

La iniciativa incorpora a la operación residencial malagueña una fórmula de alojamiento flexible que combina la privacidad de un apartamento amueblado con servicios propios de un establecimiento hotelero. La propuesta de Calido se basa en ofrecer unidades equipadas, con suministros incluidos en una única tarifa, además de servicios como limpieza y mantenimiento y espacios comunes destinados al trabajo, el ocio y la convivencia.

El modelo está dirigido a personas que necesitan instalarse en una ciudad durante un periodo limitado, por motivos laborales o personales, y buscan una alternativa al alquiler convencional. Frente a una estancia hotelera, permite disponer de un apartamento durante más tiempo; frente al arrendamiento tradicional, concentra en un mismo precio el alojamiento y los servicios asociados.

Fachada del complejo residencial de Dazia. Dazia

138 viviendas con precios desde 355.000 euros

La iniciativa completa la operación residencial de Dazia en Callejones del Perchel, donde proyecta 138 viviendas de hasta cuatro dormitorios. Tras la presentación del proyecto, la promotora inicia el contacto comercial con las más de 500 personas que, según los datos facilitados, han mostrado interés por esta localización durante los últimos años.

La promoción, bautizada como Perchel by Darya Homes, parte de un precio de 355.000 euros, sin IVA, para un estudio de unos 55 metros cuadrados. La cifra equivale a unos 6.455 euros por metro cuadrado.

Los precios aumentan hasta los 405.000 euros para las viviendas de un dormitorio y los 475.000 euros para las de dos dormitorios, estas últimas con una superficie de 105 metros cuadrados. La unidad de tres dormitorios, de 130 metros cuadrados, alcanza los 975.000 euros. El precio de las viviendas de cuatro dormitorios está todavía por definir.

Todos los precios comunicados incluyen plaza de garaje y trastero. Las cantidades indicadas no incluyen el IVA.

La previsión de la promotora es iniciar las obras antes del verano de 2027 y completar la actuación en torno a dos años, con el objetivo de entregar las primeras viviendas durante los primeros meses de 2029.